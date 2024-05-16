Сломанный трамвай парализовал движение в центре Екатеринбурга

Затор на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко
В Екатеринбурге на улице Луначарского образовалась пробка из трамваев после поломки одного из составов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
"Сломался трамвай посередине перекрестка улиц Луначарского и Шевченко. На участке скопилось несколько составов, создается большая пробка", — сказал собеседник.
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