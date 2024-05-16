Сломанный трамвай парализовал движение в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Затор на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко
Затор на перекрестке улиц Луначарского и Шевченко Фото:

В Екатеринбурге на улице Луначарского образовалась пробка из трамваев после поломки одного из составов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

"Сломался трамвай посередине перекрестка улиц Луначарского и Шевченко. На участке скопилось несколько составов, создается большая пробка", — сказал собеседник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Луначарского образовалась пробка из трамваев после поломки одного из составов. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. "Сломался трамвай посередине перекрестка улиц Луначарского и Шевченко. На участке скопилось несколько составов, создается большая пробка", — сказал собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...