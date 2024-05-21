Общество В Свердловскую область привезли 38 тонн дынь из Китая 22 мая 2024 в 11:32 Размер текста - 17 + Скоро дыни попадут на прилавки и столы свердловчан Фото: Размик Закарян © URA.RU На Урал привезли первую рекордную партию дынь из Китая общим весом 38 тонн. Сладкий груз на Урал прибыл автотранспортом, сообщает официальный telegram-канал Федеральной таможенной службы. «В Екатеринбург доставили более 38 тонн плодоовощной продукции общей стоимостью более 300 тысяч китайских юаней. Таможенный контроль скоропортящихся товаров проводится в приоритетном порядке, чтобы фрукты попали на прилавки магазинов свежими», — говорится в сообщении. В прошлом году уральские таможенники также оформили ввоз большого количества дынь — свыше 860 тонн. Они были привезены из Узбекистана и Таджикистана на сумму порядка 590 тысяч долларов США. Сладкие и ароматные плоды прошли фитосанитарный контроль Фото: telegram-канал Федеральной таможенной службы Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Урал привезли первую рекордную партию дынь из Китая общим весом 38 тонн. Сладкий груз на Урал прибыл автотранспортом, сообщает официальный telegram-канал Федеральной таможенной службы. «В Екатеринбург доставили более 38 тонн плодоовощной продукции общей стоимостью более 300 тысяч китайских юаней. Таможенный контроль скоропортящихся товаров проводится в приоритетном порядке, чтобы фрукты попали на прилавки магазинов свежими», — говорится в сообщении. В прошлом году уральские таможенники также оформили ввоз большого количества дынь — свыше 860 тонн. Они были привезены из Узбекистана и Таджикистана на сумму порядка 590 тысяч долларов США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям