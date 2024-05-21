21 мая 2024

В Свердловскую область привезли 38 тонн дынь из Китая

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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, дыня
Скоро дыни попадут на прилавки и столы свердловчан Фото:

На Урал привезли первую рекордную партию дынь из Китая общим весом 38 тонн. Сладкий груз на Урал прибыл автотранспортом, сообщает официальный telegram-канал Федеральной таможенной службы.

«В Екатеринбург доставили более 38 тонн плодоовощной продукции общей стоимостью более 300 тысяч китайских юаней. Таможенный контроль скоропортящихся товаров проводится в приоритетном порядке, чтобы фрукты попали на прилавки магазинов свежими», — говорится в сообщении.

В прошлом году уральские таможенники также оформили ввоз большого количества дынь — свыше 860 тонн. Они были привезены из Узбекистана и Таджикистана на сумму порядка 590 тысяч долларов США.

Сладкие и ароматные плоды прошли фитосанитарный контроль
Сладкие и ароматные плоды прошли фитосанитарный контроль
Фото:

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На Урал привезли первую рекордную партию дынь из Китая общим весом 38 тонн. Сладкий груз на Урал прибыл автотранспортом, сообщает официальный telegram-канал Федеральной таможенной службы. «В Екатеринбург доставили более 38 тонн плодоовощной продукции общей стоимостью более 300 тысяч китайских юаней. Таможенный контроль скоропортящихся товаров проводится в приоритетном порядке, чтобы фрукты попали на прилавки магазинов свежими», — говорится в сообщении. В прошлом году уральские таможенники также оформили ввоз большого количества дынь — свыше 860 тонн. Они были привезены из Узбекистана и Таджикистана на сумму порядка 590 тысяч долларов США.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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