В Свердловскую область привезли 38 тонн дынь из Китая

На Урал привезли первую рекордную партию дынь из Китая общим весом 38 тонн. Сладкий груз на Урал прибыл автотранспортом, сообщает официальный telegram-канал Федеральной таможенной службы.
«В Екатеринбург доставили более 38 тонн плодоовощной продукции общей стоимостью более 300 тысяч китайских юаней. Таможенный контроль скоропортящихся товаров проводится в приоритетном порядке, чтобы фрукты попали на прилавки магазинов свежими», — говорится в сообщении.
В прошлом году уральские таможенники также оформили ввоз большого количества дынь — свыше 860 тонн. Они были привезены из Узбекистана и Таджикистана на сумму порядка 590 тысяч долларов США.
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