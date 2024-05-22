Суд вернул часть жалоб юристов экс-губернатора Юревича на национализацию «Макфы»

Центральный районный суд Челябинска вернул часть жалоб юристов «Макфы». Как следует из данных сайта суда, отклонено две жалобы, еще восемь ожидают решения.
«Жалоба [представителя] возвращена. Основание для выбранного результата: несоответствие требованиям», — отмечено в картотеке суда.
Всего с 5 апреля юристы «Макфы» подали 38 жалоб. Из них 28 принято к рассмотрению суда. Причем к маю активность защитников снизилась: подано лишь семь жалоб.
Иск о передаче активов «Макфы» в пользу государства Генпрокуратура РФ подала 28 марта. В тот же день суд постановил наложить арест на собственность. В надзорном органе посчитали, что бизнес имеет коррупционное происхождение. В получении взяток обвинили основателя холдинга и бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича. По тем же основаниям фигурантом дела стал его компаньон, экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов.
Суд удовлетворил требования прокуратуры 8 мая. В результате 34 актива перешли в собственность государства. Адвокаты холдинга заявили, что будут оспаривать решение суда и сделали это. К программе «Малахов» и телеканалу «Россия 1», один из выпусков передачи посвятившим Юревичу, предъявлен иск на 100 млн рублей.
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