Суд вернул часть жалоб юристов экс-губернатора Юревича на национализацию «Макфы»

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В суд подано 38 жалоб юристов "Макфы"
В суд подано 38 жалоб юристов "Макфы" Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Центральный районный суд Челябинска вернул часть жалоб юристов «Макфы». Как следует из данных сайта суда, отклонено две жалобы, еще восемь ожидают решения.

«Жалоба [представителя] возвращена. Основание для выбранного результата: несоответствие требованиям», — отмечено в картотеке суда.

Всего с 5 апреля юристы «Макфы» подали 38 жалоб. Из них 28 принято к рассмотрению суда. Причем к маю активность защитников снизилась: подано лишь семь жалоб.

Иск о передаче активов «Макфы» в пользу государства Генпрокуратура РФ подала 28 марта. В тот же день суд постановил наложить арест на собственность. В надзорном органе посчитали, что бизнес имеет коррупционное происхождение. В получении взяток обвинили основателя холдинга и бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича. По тем же основаниям фигурантом дела стал его компаньон, экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов.

Суд удовлетворил требования прокуратуры 8 мая. В результате 34 актива перешли в собственность государства. Адвокаты холдинга заявили, что будут оспаривать решение суда и сделали это. К программе «Малахов» и телеканалу «Россия 1», один из выпусков передачи посвятившим Юревичу, предъявлен иск на 100 млн рублей.

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Центральный районный суд Челябинска вернул часть жалоб юристов «Макфы». Как следует из данных сайта суда, отклонено две жалобы, еще восемь ожидают решения. «Жалоба [представителя] возвращена. Основание для выбранного результата: несоответствие требованиям», — отмечено в картотеке суда. Всего с 5 апреля юристы «Макфы» подали 38 жалоб. Из них 28 принято к рассмотрению суда. Причем к маю активность защитников снизилась: подано лишь семь жалоб. Иск о передаче активов «Макфы» в пользу государства Генпрокуратура РФ подала 28 марта. В тот же день суд постановил наложить арест на собственность. В надзорном органе посчитали, что бизнес имеет коррупционное происхождение. В получении взяток обвинили основателя холдинга и бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича. По тем же основаниям фигурантом дела стал его компаньон, экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов. Суд удовлетворил требования прокуратуры 8 мая. В результате 34 актива перешли в собственность государства. Адвокаты холдинга заявили, что будут оспаривать решение суда и сделали это. К программе «Малахов» и телеканалу «Россия 1», один из выпусков передачи посвятившим Юревичу, предъявлен иск на 100 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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