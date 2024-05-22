На перекрестке двух центральных улиц Челябинска отключат светофор

В Челябинске 23 мая отключат светофор на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе городского комитета дорожного хозяйства.
«Завтра, 23 мая будет отключен светофор на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. Светофор не будет работать с 9:00 до окончания работ.
Ранее стало известно, что в Челябинске из-за ремонта на две недели перекроют движение транспорта. Ограничения коснуться перекрестка Свердловского проспекта и проспекта Ленина. На участке дороги также не смогут ездить трамваи.
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