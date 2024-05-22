Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Работы будут проводиться до 15 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Начинаем готовиться к следующему отопительному сезону. Всю подготовку проводим до 15 августа. До 1 сентября завершаем проверки и оформляем паспорта готовности», — сообщил Текслер.
Губернатор Алексей Текслер отметил, что завершившийся сезон с паспортами и актами готовности прошли все, кроме Златоуста и Катав-Ивановского района. Он поручил устранить замечания по этим муниципалитетам до осени.
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