Челябинский губернатор Текслер объявил подготовку к отопительному сезону. Видео

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Клипарт. Сургут, батарея, тепло, отопление, отопительный сезон, услуги жкх
Подготовки к отопительному сезону закончатся 15 августа Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Работы будут проводиться до 15 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Начинаем готовиться к следующему отопительному сезону. Всю подготовку проводим до 15 августа. До 1 сентября завершаем проверки и оформляем паспорта готовности», — сообщил Текслер.

Губернатор Алексей Текслер отметил, что завершившийся сезон с паспортами и актами готовности прошли все, кроме Златоуста и Катав-Ивановского района. Он поручил устранить замечания по этим муниципалитетам до осени.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 мая на областном совещании заявил о начале подготовки к следующему отопительному сезону. Работы будут проводиться до 15 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Начинаем готовиться к следующему отопительному сезону. Всю подготовку проводим до 15 августа. До 1 сентября завершаем проверки и оформляем паспорта готовности», — сообщил Текслер. Губернатор Алексей Текслер отметил, что завершившийся сезон с паспортами и актами готовности прошли все, кроме Златоуста и Катав-Ивановского района. Он поручил устранить замечания по этим муниципалитетам до осени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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