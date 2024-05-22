Генпрокурор РФ взял на контроль ситуацию с грязной водой в Первоуральске. Документ

22 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов подключился к проблеме, которая мучает первоуральцев не первый месяц Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль проблему с грязной водой в Первоуральске (Свердловская область). Информация об этом содержится в ответе старшего прокурора отдела управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Моисеева жительнице дома по ул. Строителей, 29. «B управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу рассмотрено ваше обращение, взятое на контроль Генеральным прокурором РФ Красновым И. В., о некачественном предоставлении коммунальных услуг в Первоуральске», — указано в документе. Там стоит дата — 17 мая. Также к вопросу подключится свердловская прокуратура: ведомство проведет совещание по проблеме 23 мая. На нем ждут представителей власти и депутатов, ресурсоснабжающие компании и саму жительницу, отправившую жалобу в Генпрокуратуру. Первоуральск мучается с водой давно, проблема серьезна настолько, что уже вылилась в уголовные дела и едва не привела к отставке главы города Игоря Кабца, которого защищает депутат заксобрания Алексей Дронов, гендиректор «Киберстали» (принадлежит миллиардеру Андрею Комарову). Губернатор Евгений Куйвашев, согласовывая переизбрание Кабца в прошлом году, требовал разобраться в ситуации. С тех пор жалобы если и сократились, то незначительно. Последний «водный кризис» был в Первоуральске в начале мая после снегопада, обрушившегося на регион. Фото: telegram-канал «ЖЭК Потрошитель» Фото: telegram-канал «ЖЭК Потрошитель» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль проблему с грязной водой в Первоуральске (Свердловская область). Информация об этом содержится в ответе старшего прокурора отдела управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Моисеева жительнице дома по ул. Строителей, 29. «B управлении Генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу рассмотрено ваше обращение, взятое на контроль Генеральным прокурором РФ Красновым И. В., о некачественном предоставлении коммунальных услуг в Первоуральске», — указано в документе. Там стоит дата — 17 мая. Также к вопросу подключится свердловская прокуратура: ведомство проведет совещание по проблеме 23 мая. На нем ждут представителей власти и депутатов, ресурсоснабжающие компании и саму жительницу, отправившую жалобу в Генпрокуратуру. Первоуральск мучается с водой давно, проблема серьезна настолько, что уже вылилась в уголовные дела и едва не привела к отставке главы города Игоря Кабца, которого защищает депутат заксобрания Алексей Дронов, гендиректор «Киберстали» (принадлежит миллиардеру Андрею Комарову). Губернатор Евгений Куйвашев, согласовывая переизбрание Кабца в прошлом году, требовал разобраться в ситуации. С тех пор жалобы если и сократились, то незначительно. Последний «водный кризис» был в Первоуральске в начале мая после снегопада, обрушившегося на регион.