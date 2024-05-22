В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека. Загорелся частный дом, пожар охватил 20 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
«Ночной пожар унес две жизни в поселке Петровский Красноармейского района Все произошло в частном доме по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.
В результате происшествия погибли пожилая женщина 85 лет и 58-летний мужчина. В настоящий момент устанавливается причина и все обстоятельства инцидента. В региональном СКР проверяют все обстоятельства произошедшего.
В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека
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В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека. Загорелся частный дом, пожар охватил 20 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Ночной пожар унес две жизни в поселке Петровский Красноармейского района Все произошло в частном доме по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе. В результате происшествия погибли пожилая женщина 85 лет и 58-летний мужчина. В настоящий момент устанавливается причина и все обстоятельства инцидента. В региональном СКР проверяют все обстоятельства произошедшего.