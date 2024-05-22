22 мая 2024

В челябинском поселке при пожаре погибли два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, тушение огня, огонь, частный сектор, пожарный в каске
Пожар унес жизни пожилой женщины 85 лет и 58-летнего мужчины Фото:

В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека. Загорелся частный дом, пожар охватил 20 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Ночной пожар унес две жизни в поселке Петровский Красноармейского района Все произошло в частном доме по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

В результате происшествия погибли пожилая женщина 85 лет и 58-летний мужчина. В настоящий момент устанавливается причина и все обстоятельства инцидента. В региональном СКР проверяют все обстоятельства произошедшего.

В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека
В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека
Фото:
Загорелся частный дом, пожар охватил 20 метров
Загорелся частный дом, пожар охватил 20 метров
Фото:

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В Челябинской области в поселке Петровском Красноармейского района минувшей ночью при пожаре погибли два человека. Загорелся частный дом, пожар охватил 20 метров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Ночной пожар унес две жизни в поселке Петровский Красноармейского района Все произошло в частном доме по улице Учительская. По прибытии подразделений установлено, что происходило горение вещей и мебели. Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе. В результате происшествия погибли пожилая женщина 85 лет и 58-летний мужчина. В настоящий момент устанавливается причина и все обстоятельства инцидента. В региональном СКР проверяют все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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