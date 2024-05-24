Муж опекунши, обвиняемой в смерти Далера Бобиева, высказался на фоне слухов о разводе

Александр Наумов, супруг опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в смерти приемного сына Далера Бобиева, заявил о своем намерении сохранить брак. Мужчина уверен в невиновности своей супруги и поддерживает ее, несмотря на сложившуюся ситуацию. Об этом он сообщил в беседе с журналистом URA.RU.
«Я уверен в ее невиновности и готов поддержать ее в трудную минуту. Я намерен сохранить семью, невзирая на общественное давление и сложившуюся ситуацию. Развода с Вероникой не будет»— отметил Александр Наумов.
В июне 2023 года Екатеринбург был потрясен новостью о пропаже приемного мальчика Далера Бобиева. Опекун Вероника Наумова сообщила общественности о том, что сын самовольно покинул квартиру. Сотни людей приняли участие в поисковой операции. Тело ребенка было найдено только спустя три дня после объявления о его пропаже. Место обнаружения — гараж семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены данные, указывающие на возможную причастность к трагедии не только опекунши, но и ее мужа Александра Наумова. Его обвиняют в истязании ребенка, но сам Наумов отрицает вину. Подробности о ходе расследования и событиях, предшествующих трагедии — в отдельном сюжете URA.RU.
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