Бизнесменам Екатеринбурга раздали награды в присутствии Куйвашева

24 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Наград удостоились несколько свердловских предприятий Фото: сайт СОСПП Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский вручил директору Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по персоналу и общим вопросам Дмитрию Малышеву награду премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Церемония прошла 24 мая, на ней присутствовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. Об этом сообщили в пресс-службе СОСПП. Победителем в номинации «В динамике производства» стало ООО «Реиннольц». Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выиграла в номинации «Социальный инвестиционный проект», пишет пресс-служба СОСПП на официальном сайте. «Уральский турбинный завод» признан лучшим в локализации производства. Компания «Очки для вас» стала победителем в номинации «Семейный бизнес». Также победителем стал «Уралхиммаш». «СКБ Контур» корпорация «ВСМПО-АВИСМА» удостоились особых наград. АО «СинТЗ» получило гран-при. Премия «Номер один» была учреждена в 2016 году. Организаторами выступают СОСПП, Уральская торгово-промышленная палата и Свердловский областной союз поддержки и предпринимательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский вручил директору Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по персоналу и общим вопросам Дмитрию Малышеву награду премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Церемония прошла 24 мая, на ней присутствовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. Об этом сообщили в пресс-службе СОСПП. Победителем в номинации «В динамике производства» стало ООО «Реиннольц». Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выиграла в номинации «Социальный инвестиционный проект», пишет пресс-служба СОСПП на официальном сайте. «Уральский турбинный завод» признан лучшим в локализации производства. Компания «Очки для вас» стала победителем в номинации «Семейный бизнес». Также победителем стал «Уралхиммаш». «СКБ Контур» корпорация «ВСМПО-АВИСМА» удостоились особых наград. АО «СинТЗ» получило гран-при. Премия «Номер один» была учреждена в 2016 году. Организаторами выступают СОСПП, Уральская торгово-промышленная палата и Свердловский областной союз поддержки и предпринимательства.