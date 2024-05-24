Бизнесменам Екатеринбурга раздали награды в присутствии Куйвашева

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Наград удостоились несколько свердловских предприятий
Наград удостоились несколько свердловских предприятий Фото:

Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский вручил директору Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по персоналу и общим вопросам Дмитрию Малышеву награду премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Церемония прошла 24 мая, на ней присутствовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. Об этом сообщили в пресс-службе СОСПП.

Победителем в номинации «В динамике производства» стало ООО «Реиннольц». Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выиграла в номинации «Социальный инвестиционный проект», пишет пресс-служба СОСПП на официальном сайте.

«Уральский турбинный завод» признан лучшим в локализации производства. Компания «Очки для вас» стала победителем в номинации «Семейный бизнес». Также победителем стал «Уралхиммаш». «СКБ Контур» корпорация «ВСМПО-АВИСМА» удостоились особых наград. АО «СинТЗ» получило гран-при.

Премия «Номер один» была учреждена в 2016 году. Организаторами выступают СОСПП, Уральская торгово-промышленная палата и Свердловский областной союз поддержки и предпринимательства.

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Учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский вручил директору Уральской горно-металлургической компании (УГМК) по персоналу и общим вопросам Дмитрию Малышеву награду премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один». Церемония прошла 24 мая, на ней присутствовали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский. Об этом сообщили в пресс-службе СОСПП. Победителем в номинации «В динамике производства» стало ООО «Реиннольц». Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) выиграла в номинации «Социальный инвестиционный проект», пишет пресс-служба СОСПП на официальном сайте. «Уральский турбинный завод» признан лучшим в локализации производства. Компания «Очки для вас» стала победителем в номинации «Семейный бизнес». Также победителем стал «Уралхиммаш». «СКБ Контур» корпорация «ВСМПО-АВИСМА» удостоились особых наград. АО «СинТЗ» получило гран-при. Премия «Номер один» была учреждена в 2016 году. Организаторами выступают СОСПП, Уральская торгово-промышленная палата и Свердловский областной союз поддержки и предпринимательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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