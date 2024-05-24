Роспотребнадзор проверил готовность служб района ХМАО к вспышке холеры

В Сургутском районе ХМАО накануне прошло учение по проверке готовности служб к вспышке холеры. В окружном Управлении Роспотребнадзора сообщили, что мероприятие завершилось успешно.
«Цель учения заключалась в отработке практических действий по организации санитарно-противоэпидемических мероприятий при подозрении на особо опасную инфекцию, такую как холера. Результаты учений показали, что службы готовы к проведению противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного с подозрением на холеру», — озвучили в ведомстве итоги учений в Сургутском районе.
В мероприятии были задействованы медучреждения, администрация района и окружное Управление Роспотребнадзора и АО «Аэропорт». В ходе учений были отработана диагностика, лечение и профилактика в очаге инфекции, а также контроль биологической безопасности, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение режима передвижения инфицированных лиц и объектов.
Ведомство ранее предупреждало туристов о рисках заражения опасными болезнями в популярных странах для путешествий. Среди распространенных инфекций — лихорадка Зика в Таиланде, холера и малярия в Индии, лихорадка Денге в Шри-Ланке. Перед выездом за рубеж Роспотребнадзор ХМАО рекомендует оценить свое состояние здоровье и проконсультироваться с терапевтом. Также в ведомстве посоветовали привиться от гепатита А.
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