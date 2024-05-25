25 мая 2024
24 мая 2024

В ХМАО мужчина уехал на автомобиле Lada и пропал. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Мужчина 15 мая уехал на машине п пропал Фото:

В Мегионе (ХМАО) с 15 мая ищут 43-летнего Дениса Барбашина, который уехал на Lada Vesta и пропал. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 43-летний Денис Барбашин. 15 мая уехал на автомобиле Лада Веста черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его ищут в Мегионе», — написали поисковики.

Мужчина плотного телосложения, рост 198 сантиметров, бритый наголо. Одет был в камуфляжную куртку зеленого цвета, флисовый камуфляжный костюм зеленого цвета, черную футболку. На ногах коричневые тапочки или зеленые резиновые сапоги. С собой была черная сумка.

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В Мегионе (ХМАО) с 15 мая ищут 43-летнего Дениса Барбашина, который уехал на Lada Vesta и пропал. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал 43-летний Денис Барбашин. 15 мая уехал на автомобиле Лада Веста черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его ищут в Мегионе», — написали поисковики. Мужчина плотного телосложения, рост 198 сантиметров, бритый наголо. Одет был в камуфляжную куртку зеленого цвета, флисовый камуфляжный костюм зеленого цвета, черную футболку. На ногах коричневые тапочки или зеленые резиновые сапоги. С собой была черная сумка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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