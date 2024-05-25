В ХМАО мужчина уехал на автомобиле Lada и пропал. Скрин

26 мая 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Мужчина 15 мая уехал на машине п пропал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) с 15 мая ищут 43-летнего Дениса Барбашина, который уехал на Lada Vesta и пропал. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал 43-летний Денис Барбашин. 15 мая уехал на автомобиле Лада Веста черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его ищут в Мегионе», — написали поисковики. Мужчина плотного телосложения, рост 198 сантиметров, бритый наголо. Одет был в камуфляжную куртку зеленого цвета, флисовый камуфляжный костюм зеленого цвета, черную футболку. На ногах коричневые тапочки или зеленые резиновые сапоги. С собой была черная сумка. Фото: соцсеть «ВКонтакте» паблик «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ ХМАО-ЮГРЫ» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мегионе (ХМАО) с 15 мая ищут 43-летнего Дениса Барбашина, который уехал на Lada Vesta и пропал. Об этом сообщили поисковики «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал 43-летний Денис Барбашин. 15 мая уехал на автомобиле Лада Веста черного цвета, с тех пор его местонахождение неизвестно. Его ищут в Мегионе», — написали поисковики. Мужчина плотного телосложения, рост 198 сантиметров, бритый наголо. Одет был в камуфляжную куртку зеленого цвета, флисовый камуфляжный костюм зеленого цвета, черную футболку. На ногах коричневые тапочки или зеленые резиновые сапоги. С собой была черная сумка.