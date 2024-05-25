25 мая 2024
24 мая 2024

Пермяки придумали, как узнать внешность будущего ребенка

Пермяки используют чат-бот, чтобы узнать внешность будущего малыша
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки с помощью ИИ узнают внешность будущих детей Фото:

В Пермском крае разработали чат-бот, который поможет потенциальным родителям сгенерировать фото будущего малыша. Об этом рассказали разработчики проекта, который запущен в Telegram.

«Мы предложили будущим родителям задуматься о рождении малыша и решили показать, каким он может быть. Для этого фото потенциальных родителей загружаем в бот, а он уже выполняет магические действия», — передает портал «В курсе.ру» слова авторов проекта.

Искусственный интеллект обрабатывает фото, генерирует изображения и работает с текстами, что привлекает молодые пары, отмечают разработчики. Воспользоваться новой технологией пермяки могут по ссылке https://t.me/babyphoto36_bot.

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В Пермском крае разработали чат-бот, который поможет потенциальным родителям сгенерировать фото будущего малыша. Об этом рассказали разработчики проекта, который запущен в Telegram. «Мы предложили будущим родителям задуматься о рождении малыша и решили показать, каким он может быть. Для этого фото потенциальных родителей загружаем в бот, а он уже выполняет магические действия», — передает портал «В курсе.ру» слова авторов проекта. Искусственный интеллект обрабатывает фото, генерирует изображения и работает с текстами, что привлекает молодые пары, отмечают разработчики. Воспользоваться новой технологией пермяки могут по ссылке https://t.me/babyphoto36_bot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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