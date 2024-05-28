Власти Нефтеюганска достроят спорткомплекс в память о погибших акробатах

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Строительство завершится в 2025 году
Строительство завершится в 2025 году Фото:

Власти Нефтеюганска намерены в 2025 году достроить многофункциональный спортивный комплекс в память о погибших детях-акробатах. Об этом URA.RU сообщил директор управления капитального строительства города Андрей Егоров.

«Срок сдачи объекта - 1 июня 2025 года. В настоящее время подписали допсоглашение с подрядчиком, в соответствии с которым цена контракта увеличена до 2 млрд 74 млн рублей», - рассказал Егоров.

Подрядчиком выступает компания «Юграстройпартнер». В спорткомплексе будут предусмотрена возможность занятий художественной гимнастикой, аэробикой, акробатикой, легкой атлетикой и игровыми видами спорта. Строительство объекта приостанавливалось из-за смены застройщика. Изначально предполагалось, что объект будет готов в 2022 году.

Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти пообещали построить спорткомплекс в Нефтеюганске после массовой аварии с участием детей, которые разбились на трассе. В ДТП погибло 12 человек, большинство из них дети.

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Власти Нефтеюганска намерены в 2025 году достроить многофункциональный спортивный комплекс в память о погибших детях-акробатах. Об этом URA.RU сообщил директор управления капитального строительства города Андрей Егоров. «Срок сдачи объекта - 1 июня 2025 года. В настоящее время подписали допсоглашение с подрядчиком, в соответствии с которым цена контракта увеличена до 2 млрд 74 млн рублей», - рассказал Егоров. Подрядчиком выступает компания «Юграстройпартнер». В спорткомплексе будут предусмотрена возможность занятий художественной гимнастикой, аэробикой, акробатикой, легкой атлетикой и игровыми видами спорта. Строительство объекта приостанавливалось из-за смены застройщика. Изначально предполагалось, что объект будет готов в 2022 году. Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти пообещали построить спорткомплекс в Нефтеюганске после массовой аварии с участием детей, которые разбились на трассе. В ДТП погибло 12 человек, большинство из них дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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