Власти Нефтеюганска достроят спорткомплекс в память о погибших акробатах

Власти Нефтеюганска намерены в 2025 году достроить многофункциональный спортивный комплекс в память о погибших детях-акробатах. Об этом URA.RU сообщил директор управления капитального строительства города Андрей Егоров.
«Срок сдачи объекта - 1 июня 2025 года. В настоящее время подписали допсоглашение с подрядчиком, в соответствии с которым цена контракта увеличена до 2 млрд 74 млн рублей», - рассказал Егоров.
Подрядчиком выступает компания «Юграстройпартнер». В спорткомплексе будут предусмотрена возможность занятий художественной гимнастикой, аэробикой, акробатикой, легкой атлетикой и игровыми видами спорта. Строительство объекта приостанавливалось из-за смены застройщика. Изначально предполагалось, что объект будет готов в 2022 году.
Ранее URA.RU сообщало, что окружные власти пообещали построить спорткомплекс в Нефтеюганске после массовой аварии с участием детей, которые разбились на трассе. В ДТП погибло 12 человек, большинство из них дети.
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