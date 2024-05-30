ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

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Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта
Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим, даже если будут работать в течение пожизненного заключения. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев.

«Если они [фигуранты уголовного дела о теракте] будут приговорены к пожизненному сроку <...>, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь», — — передает слова Мальцева РИА Новости.

Мальцев отметил, что такое положение дел связано с режимными ограничениями, нехваткой кадров и необходимостью обучения. Зарплата осужденных не должна быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), но на практике она зависит от множества факторов, включая квалификацию и наличие заказов.

Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел в Подмосковье, где группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. Трагедия произошла перед концертом. Погибли 143 человека. 24 марта объявили в России днем траура. 

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Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим, даже если будут работать в течение пожизненного заключения. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев. «Если они [фигуранты уголовного дела о теракте] будут приговорены к пожизненному сроку <...>, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь», — — передает слова Мальцева РИА Новости. Мальцев отметил, что такое положение дел связано с режимными ограничениями, нехваткой кадров и необходимостью обучения. Зарплата осужденных не должна быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), но на практике она зависит от множества факторов, включая квалификацию и наличие заказов. Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел в Подмосковье, где группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. Трагедия произошла перед концертом. Погибли 143 человека. 24 марта объявили в России днем траура. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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