ОНК: террористы из «Крокуса» не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим, даже если будут работать в течение пожизненного заключения. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Мальцев.
«Если они [фигуранты уголовного дела о теракте] будут приговорены к пожизненному сроку <...>, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь», — — передает слова Мальцева РИА Новости.
Мальцев отметил, что такое положение дел связано с режимными ограничениями, нехваткой кадров и необходимостью обучения. Зарплата осужденных не должна быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), но на практике она зависит от множества факторов, включая квалификацию и наличие заказов.
Теракт в "Крокус Сити Холл" произошел в Подмосковье, где группа террористов открыла стрельбу в концертном зале. Трагедия произошла перед концертом. Погибли 143 человека. 24 марта объявили в России днем траура.
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