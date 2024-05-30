Челябинские работодатели повысили зарплатные предложения на 13%

В Челябинске весной средние предлагаемые зарплаты выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Работа», в среднем предложения увеличились на шесть тысяч рублей.
«В Челябинске весной 2024-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средние предлагаемые зарплаты выросли на 13%. Если весной текущего года работодатели предлагали в среднем 55 875 рублей, то весной 2023 года — 49 281 рубль», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Лидером по росту средних предлагаемых зарплат стала профессия контент-менеджера — на 88%, до 62 367 рублей. Следом за ней указаны водители легковых автомобилей (80%, до 43 275 рублей) и специалисты сервисного центра (79%, до 77 209 рублей)
Число вакансий при этом увеличилось на 4%. Наибольшая необходимость возникла в водителях спецтехники со средней зарплатой в 81 800 рублей, где число вакансий увеличилось в 9,5 раза. Также наблюдается спрос на операторов производственной линии (в 5,5 раза) с зарплатой в 59 276 рублей и экономистов (в 5 раз) — 50 239 рублей.
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