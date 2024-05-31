Песков оценил историю с вынесением приговора Трампу

Песков: в США идет устранение политических соперников
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В США фактически идет устранение политических соперников всеми возможными средствами, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия старается не комментировать решения судов других стран, однако в США идет устранение политических соперников. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение Нью-Йоркского суда об осуждении бывшего лидера штатов Дональда Трампа.

«Нам очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. Мы в свою очередь тоже стараемся не комментировать каике-то решения в третьих странах и в данном случае с историей с Трампом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в США фактически идет устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, что является очевидным.

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Россия старается не комментировать решения судов других стран, однако в США идет устранение политических соперников. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение Нью-Йоркского суда об осуждении бывшего лидера штатов Дональда Трампа. «Нам очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. Мы в свою очередь тоже стараемся не комментировать каике-то решения в третьих странах и в данном случае с историей с Трампом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в США фактически идет устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, что является очевидным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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