Песков оценил историю с вынесением приговора Трампу

Песков: в США идет устранение политических соперников

31 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В США фактически идет устранение политических соперников всеми возможными средствами, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия старается не комментировать решения судов других стран, однако в США идет устранение политических соперников. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение Нью-Йоркского суда об осуждении бывшего лидера штатов Дональда Трампа. «Нам очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. Мы в свою очередь тоже стараемся не комментировать каике-то решения в третьих странах и в данном случае с историей с Трампом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в США фактически идет устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, что является очевидным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия старается не комментировать решения судов других стран, однако в США идет устранение политических соперников. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решение Нью-Йоркского суда об осуждении бывшего лидера штатов Дональда Трампа. «Нам очень не нравится, когда говорят что-то извне по решению наших судов. Мы в свою очередь тоже стараемся не комментировать каике-то решения в третьих странах и в данном случае с историей с Трампом», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что в США фактически идет устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, что является очевидным.