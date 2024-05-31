Детский омбудсмен рассказала Путину, как мать отказалась от ребенка из-за уха

Львова-Белова: мать отказалась от дочери с дефектом, не зная, что это лечится
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Львова-Белова заявила, что между ведомствами, которые отвечают за благополучие детей, не происходит координация Фото:

В преддверии Дня защиты детей детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала президенту РФ Владимиру Путину историю сельской семьи, где мама отдала дочь в Дом ребенка, потому что у нее отсутствовала ушная раковина. В связи с этим омбудсмен предложила матери провести протезирование.

«Там мама собирается отказываться, там что-то по здоровью», — рассказала Львова-Белова информацию от представителей из Дома ребенка. Слова детского омбудсмена передает сайт Кремля. Она добавила, что спрашивала и у органов опеки, и у социальных служб, что произошло с ребенком. Они ответили, что у ребенка патология — отсутствие ушной раковины.

Далее Львова-Белова поехала в село на встречу с матерью девочки, которая сказала, что у малыша нет ушной раковины, поэтому она отказалась от нее. В ответ на это детский омбудсмен предложила варианты операции, при которых врачи смогут поставить протез девочке. На данный момент семья прошла протезирование в Российской детской клинической больнице (РДКБ) и едет домой.

По мнению Львовой-Беловой, подобные истории происходит в связи с тем, что межу ведомствами, призванными отвечать за детей, не происходит координация. Родители в российских глубинках не знают о том, что существуют методы лечения таких патологий.

Ранее детский омбудсмен обратилась к Путину с просьбой провести инспекцию органов опеки и попечительства по всей России. В ответ на это глава РФ попросил переговорить о подобном с администрацией президента. Также он пообещал дать отдельное поручение по этой работе.

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В преддверии Дня защиты детей детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала президенту РФ Владимиру Путину историю сельской семьи, где мама отдала дочь в Дом ребенка, потому что у нее отсутствовала ушная раковина. В связи с этим омбудсмен предложила матери провести протезирование. «Там мама собирается отказываться, там что-то по здоровью», — рассказала Львова-Белова информацию от представителей из Дома ребенка. Слова детского омбудсмена передает сайт Кремля. Она добавила, что спрашивала и у органов опеки, и у социальных служб, что произошло с ребенком. Они ответили, что у ребенка патология — отсутствие ушной раковины. Далее Львова-Белова поехала в село на встречу с матерью девочки, которая сказала, что у малыша нет ушной раковины, поэтому она отказалась от нее. В ответ на это детский омбудсмен предложила варианты операции, при которых врачи смогут поставить протез девочке. На данный момент семья прошла протезирование в Российской детской клинической больнице (РДКБ) и едет домой. По мнению Львовой-Беловой, подобные истории происходит в связи с тем, что межу ведомствами, призванными отвечать за детей, не происходит координация. Родители в российских глубинках не знают о том, что существуют методы лечения таких патологий. Ранее детский омбудсмен обратилась к Путину с просьбой провести инспекцию органов опеки и попечительства по всей России. В ответ на это глава РФ попросил переговорить о подобном с администрацией президента. Также он пообещал дать отдельное поручение по этой работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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