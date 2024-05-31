Детский омбудсмен рассказала Путину, как мать отказалась от ребенка из-за уха

Львова-Белова: мать отказалась от дочери с дефектом, не зная, что это лечится

31 мая 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Львова-Белова заявила, что между ведомствами, которые отвечают за благополучие детей, не происходит координация Фото: Роман Наумов © URA.RU В преддверии Дня защиты детей детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала президенту РФ Владимиру Путину историю сельской семьи, где мама отдала дочь в Дом ребенка, потому что у нее отсутствовала ушная раковина. В связи с этим омбудсмен предложила матери провести протезирование. «Там мама собирается отказываться, там что-то по здоровью», — рассказала Львова-Белова информацию от представителей из Дома ребенка. Слова детского омбудсмена передает сайт Кремля . Она добавила, что спрашивала и у органов опеки, и у социальных служб, что произошло с ребенком. Они ответили, что у ребенка патология — отсутствие ушной раковины. Далее Львова-Белова поехала в село на встречу с матерью девочки, которая сказала, что у малыша нет ушной раковины, поэтому она отказалась от нее. В ответ на это детский омбудсмен предложила варианты операции, при которых врачи смогут поставить протез девочке. На данный момент семья прошла протезирование в Российской детской клинической больнице (РДКБ) и едет домой. По мнению Львовой-Беловой, подобные истории происходит в связи с тем, что межу ведомствами, призванными отвечать за детей, не происходит координация. Родители в российских глубинках не знают о том, что существуют методы лечения таких патологий. Ранее детский омбудсмен обратилась к Путину с просьбой провести инспекцию органов опеки и попечительства по всей России. В ответ на это глава РФ попросил переговорить о подобном с администрацией президента. Также он пообещал дать отдельное поручение по этой работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня защиты детей детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала президенту РФ Владимиру Путину историю сельской семьи, где мама отдала дочь в Дом ребенка, потому что у нее отсутствовала ушная раковина. В связи с этим омбудсмен предложила матери провести протезирование. «Там мама собирается отказываться, там что-то по здоровью», — рассказала Львова-Белова информацию от представителей из Дома ребенка. Слова детского омбудсмена передает сайт Кремля. Она добавила, что спрашивала и у органов опеки, и у социальных служб, что произошло с ребенком. Они ответили, что у ребенка патология — отсутствие ушной раковины. Далее Львова-Белова поехала в село на встречу с матерью девочки, которая сказала, что у малыша нет ушной раковины, поэтому она отказалась от нее. В ответ на это детский омбудсмен предложила варианты операции, при которых врачи смогут поставить протез девочке. На данный момент семья прошла протезирование в Российской детской клинической больнице (РДКБ) и едет домой. По мнению Львовой-Беловой, подобные истории происходит в связи с тем, что межу ведомствами, призванными отвечать за детей, не происходит координация. Родители в российских глубинках не знают о том, что существуют методы лечения таких патологий. Ранее детский омбудсмен обратилась к Путину с просьбой провести инспекцию органов опеки и попечительства по всей России. В ответ на это глава РФ попросил переговорить о подобном с администрацией президента. Также он пообещал дать отдельное поручение по этой работе.