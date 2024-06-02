02 июня 2024
01 июня 2024

В Екатеринбурге на Эльмаше обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи начали проверку
Следователи начали проверку Фото:

В Екатеринбурге утром 3 июня на улице Ползунова нашли труп мужчины. На вид умершему около 60-ти лет. СК организовали проверку, рассказали URA.RU правоохранители.

«Территориальным следственным отделом СКР по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — следует из сообщения.

В полиции Екатеринбурга пояснили, что сообщение о трупе поступило в отдел полиции № 14 примерно в 09:00. «Мужчина без видимых телесных повреждений», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 3 июня на улице Ползунова нашли труп мужчины. На вид умершему около 60-ти лет. СК организовали проверку, рассказали URA.RU правоохранители. «Территориальным следственным отделом СКР по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — следует из сообщения. В полиции Екатеринбурга пояснили, что сообщение о трупе поступило в отдел полиции № 14 примерно в 09:00. «Мужчина без видимых телесных повреждений», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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