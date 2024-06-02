В Екатеринбурге на Эльмаше обнаружили труп

Следователи начали проверку
В Екатеринбурге утром 3 июня на улице Ползунова нашли труп мужчины. На вид умершему около 60-ти лет. СК организовали проверку, рассказали URA.RU правоохранители.
«Территориальным следственным отделом СКР по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Точная причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — следует из сообщения.
В полиции Екатеринбурга пояснили, что сообщение о трупе поступило в отдел полиции № 14 примерно в 09:00. «Мужчина без видимых телесных повреждений», — добавили в ведомстве.
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