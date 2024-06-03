Топ пять мест, где можно купаться екатеринбуржцам

Роспотребнадзор не нашел пригодных для купания водоемов в Свердловской области

03 июня 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцам рекомендуют лучше обратить внимание на бассейны, чем на открытые водоемы Фото: Размик Закарян © URA.RU В этом году свердловский Роспотребнадзор не нашел ни одного водоема в регионе, в котором можно было бы искупаться. Но всегда есть варианты, где можно охладиться в +30 градусов без вреда здоровью. Топ пять площадок — в подборке URA.RU. «Лимпопо» В аквапарке можно покататься с горок, проплыть по медленной реке на бублике вдоль аквазоны, покачаться на волнах или испробовать гидромассаж в бассейне. С 1 июня «Лимпопо» перешло на новый режим работы — с 9:00 до 22:00. Также в июне действует единый тариф в будние и выходные дни, так что билет на три часа обойдется для детей в 300 (до одного метра) или 2050 рублей (до 147 см), для взрослых — 2400. «Баден-Баден» Знакомое многим место на Уктусе работает круглый год. В жару для посетителей доступен бассейн с водными пушками, аэрозоной, гидромассажем и спа-процедуры. Стоимость за два часа пребывания — 1300 рублей в будни и 1800 в выходные. Режим работы — с воскресенья по четверг с 9:00 до 23:00, пятница и суббота — с 9:00 до 00:00. Ramada Summer Club Возле отеля на воде установлен понтон, где можно отдыхать на лежаках и в баре. Для тех, кто не рискует лишний раз лезть в воду, рядом с понтоном установлен бассейн. В выходные здесь играет DJ и звучит живой вокал. С понедельника по четверг вход 1000 рублей, с пятницы по воскресенье — 1500 рублей. Площадка работает с 9:00 до 23:00 с воскресенья по четверг, в пятницу и субботу — с 9:00 до 03:00. «Юга» Термальный комплекс с акцентом на водные развлечения находится в Горном Щите. Для посетителей доступны большие бассейны с артезианской водой (внутри помещения и на улице), водные интерактивы для маленьких гостей, кафе и два бара. Из любопытного — единственная на Урале серф-волна. В будни вход обойдется в 1500 взрослый билет и 1100 детский, в выходные — 2000 и 1500 соответственно. Во все дни кроме понедельника комплекс открывается с 9:00. Sky Infinity Pool Один из самых известных за пределами Екатеринбурга водоем и единственный в России такого рода бассейн — под открытым небом на крыше небоскреба. Температура воды летом не поднимается выше 33 градусов, а из Западного бассейна можно наслаждаться закатом и видом на площадь 1905 года и городской пруд. За два часа отдыха нужно заплатить около 2500 рублей. Для посещения следует записаться заранее, бассейн работает с 10:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году свердловский Роспотребнадзор не нашел ни одного водоема в регионе, в котором можно было бы искупаться. Но всегда есть варианты, где можно охладиться в +30 градусов без вреда здоровью. Топ пять площадок — в подборке URA.RU. В аквапарке можно покататься с горок, проплыть по медленной реке на бублике вдоль аквазоны, покачаться на волнах или испробовать гидромассаж в бассейне. С 1 июня «Лимпопо» перешло на новый режим работы — с 9:00 до 22:00. Также в июне действует единый тариф в будние и выходные дни, так что билет на три часа обойдется для детей в 300 (до одного метра) или 2050 рублей (до 147 см), для взрослых — 2400. Знакомое многим место на Уктусе работает круглый год. В жару для посетителей доступен бассейн с водными пушками, аэрозоной, гидромассажем и спа-процедуры. Стоимость за два часа пребывания — 1300 рублей в будни и 1800 в выходные. Режим работы — с воскресенья по четверг с 9:00 до 23:00, пятница и суббота — с 9:00 до 00:00. Возле отеля на воде установлен понтон, где можно отдыхать на лежаках и в баре. Для тех, кто не рискует лишний раз лезть в воду, рядом с понтоном установлен бассейн. В выходные здесь играет DJ и звучит живой вокал. С понедельника по четверг вход 1000 рублей, с пятницы по воскресенье — 1500 рублей. Площадка работает с 9:00 до 23:00 с воскресенья по четверг, в пятницу и субботу — с 9:00 до 03:00. Термальный комплекс с акцентом на водные развлечения находится в Горном Щите. Для посетителей доступны большие бассейны с артезианской водой (внутри помещения и на улице), водные интерактивы для маленьких гостей, кафе и два бара. Из любопытного — единственная на Урале серф-волна. В будни вход обойдется в 1500 взрослый билет и 1100 детский, в выходные — 2000 и 1500 соответственно. Во все дни кроме понедельника комплекс открывается с 9:00. Один из самых известных за пределами Екатеринбурга водоем и единственный в России такого рода бассейн — под открытым небом на крыше небоскреба. Температура воды летом не поднимается выше 33 градусов, а из Западного бассейна можно наслаждаться закатом и видом на площадь 1905 года и городской пруд. За два часа отдыха нужно заплатить около 2500 рублей. Для посещения следует записаться заранее, бассейн работает с 10:00.