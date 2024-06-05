В Челябинской области задержатся грозы с градом

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Грозы и град пробудут в Челябинской области до 6 июня включительно Фото:

Кратковременные ливневые осадки с грозами сохранятся в Челябинской области до 6 июня включительно под влиянием области пониженного давления. С приближением холодного фронта ожидается небольшое похолодание в западных районах региона.

«В регионе 6 июня облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов кратковременные дожди, на севере в отдельных районах грозы, град», — прогнозируют синоптики. В Челябинске ночью ожидается преимущественно без осадков, днем возможны кратковременный дождь и гроза.

Ветер в регионе будет западный и юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12…17 градусов, при прояснении до 9, днем температура поднимется до 24…29 градусов, в горных районах и низинах до 20. В Челябинске ночью термометры покажут 14…16 градусов, а днем воздух прогреется до 25…27.

Ранее URA.RU сообщало, что над регионом начался активный рост кучево-дождевой облачности, медленно смещающийся на Челябинск. Мощное развитие облачности сопровождается сильными ливнями, грозами и есть очаги града, которые усилятся над городом.

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Кратковременные ливневые осадки с грозами сохранятся в Челябинской области до 6 июня включительно под влиянием области пониженного давления. С приближением холодного фронта ожидается небольшое похолодание в западных районах региона. «В регионе 6 июня облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве районов кратковременные дожди, на севере в отдельных районах грозы, град», — прогнозируют синоптики. В Челябинске ночью ожидается преимущественно без осадков, днем возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер в регионе будет западный и юго-западный, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 12…17 градусов, при прояснении до 9, днем температура поднимется до 24…29 градусов, в горных районах и низинах до 20. В Челябинске ночью термометры покажут 14…16 градусов, а днем воздух прогреется до 25…27. Ранее URA.RU сообщало, что над регионом начался активный рост кучево-дождевой облачности, медленно смещающийся на Челябинск. Мощное развитие облачности сопровождается сильными ливнями, грозами и есть очаги града, которые усилятся над городом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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