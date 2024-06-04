На Челябинск надвигаются облака с грозами и градом

05 июня 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Облака принесут грозы и град Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области наблюдается активное развитие конвективной облачности, которая медленно перемещается в сторону Челябинска. Специалисты предупреждают о сильных ливнях, грозах и возможности града, которые усилятся над городом, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Над регионом начался активный рост кучево-дождевой облачности, при этом медленно смещающийся на Челябинск. Мощное развитие облачности сопровождается сильными ливнями, грозами и есть очаги града», — сообщают метеорологи в своем telegram-канале. Они также отмечают, что в Челябинске может усилиться интенсивность осадков из-за городской конвекции, вызванной более прогретым слоем воздуха над городской поверхностью. Синоптики уточнили, что более прогретый слой воздуха над городской поверхностью начинает ускорять восходящие потоки, тем самым усиливая конвективные процессы и повышая интенсивность осадков и явлений над городом. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 3 июня ожидаются ливни с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, Гидрометцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде, которая ожидается в регионе в предстоящую неделю с 3 по 9 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области наблюдается активное развитие конвективной облачности, которая медленно перемещается в сторону Челябинска. Специалисты предупреждают о сильных ливнях, грозах и возможности града, которые усилятся над городом, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Над регионом начался активный рост кучево-дождевой облачности, при этом медленно смещающийся на Челябинск. Мощное развитие облачности сопровождается сильными ливнями, грозами и есть очаги града», — сообщают метеорологи в своем telegram-канале. Они также отмечают, что в Челябинске может усилиться интенсивность осадков из-за городской конвекции, вызванной более прогретым слоем воздуха над городской поверхностью. Синоптики уточнили, что более прогретый слой воздуха над городской поверхностью начинает ускорять восходящие потоки, тем самым усиливая конвективные процессы и повышая интенсивность осадков и явлений над городом. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 3 июня ожидаются ливни с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, Гидрометцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде, которая ожидается в регионе в предстоящую неделю с 3 по 9 июня.