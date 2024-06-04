04 июня 2024

На Челябинск надвигаются облака с грозами и градом

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, облака, отдых на реке, песчаная коса
Облака принесут грозы и град Фото:

В Челябинской области наблюдается активное развитие конвективной облачности, которая медленно перемещается в сторону Челябинска. Специалисты предупреждают о сильных ливнях, грозах и возможности града, которые усилятся над городом, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Над регионом начался активный рост кучево-дождевой облачности, при этом медленно смещающийся на Челябинск. Мощное развитие облачности сопровождается сильными ливнями, грозами и есть очаги града», — сообщают метеорологи в своем telegram-канале.

Они также отмечают, что в Челябинске может усилиться интенсивность осадков из-за городской конвекции, вызванной более прогретым слоем воздуха над городской поверхностью. Синоптики уточнили, что более прогретый слой воздуха над городской поверхностью начинает ускорять восходящие потоки, тем самым усиливая конвективные процессы и повышая интенсивность осадков и явлений над городом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 3 июня ожидаются ливни с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, Гидрометцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде, которая ожидается в регионе в предстоящую неделю с 3 по 9 июня.

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В Челябинской области наблюдается активное развитие конвективной облачности, которая медленно перемещается в сторону Челябинска. Специалисты предупреждают о сильных ливнях, грозах и возможности града, которые усилятся над городом, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Над регионом начался активный рост кучево-дождевой облачности, при этом медленно смещающийся на Челябинск. Мощное развитие облачности сопровождается сильными ливнями, грозами и есть очаги града», — сообщают метеорологи в своем telegram-канале. Они также отмечают, что в Челябинске может усилиться интенсивность осадков из-за городской конвекции, вызванной более прогретым слоем воздуха над городской поверхностью. Синоптики уточнили, что более прогретый слой воздуха над городской поверхностью начинает ускорять восходящие потоки, тем самым усиливая конвективные процессы и повышая интенсивность осадков и явлений над городом. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области 3 июня ожидаются ливни с градом и усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, Гидрометцентр Челябинской области рассказал о жаркой погоде, которая ожидается в регионе в предстоящую неделю с 3 по 9 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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