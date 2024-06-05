Происшествия Дрон ВСУ атаковал грузовик в Курской области, есть пострадавший 05 июня 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Украиский дрон атаковал Курскую область, сообщил Алексей Смирнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украиский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке (Курская область). В результате происшествия водитель получил ранения. «Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал и. о. обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавший доставлен в районную больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь. Накануне в Шебекино (Белгородская область) произошел похожий случай. В результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил осколочные ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украиский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке (Курская область). В результате происшествия водитель получил ранения. «Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал и. о. обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавший доставлен в районную больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь. Накануне в Шебекино (Белгородская область) произошел похожий случай. В результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил осколочные ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям