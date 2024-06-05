Дрон ВСУ атаковал грузовик в Курской области, есть пострадавший

Украиский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке (Курская область). В результате происшествия водитель получил ранения.
«Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал и. о. обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавший доставлен в районную больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь.
Накануне в Шебекино (Белгородская область) произошел похожий случай. В результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил осколочные ранения.
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Украиский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке (Курская область). В результате происшествия водитель получил ранения. «Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал и. о. обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавший доставлен в районную больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь. Накануне в Шебекино (Белгородская область) произошел похожий случай. В результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил осколочные ранения.