Дрон ВСУ атаковал грузовик в Курской области, есть пострадавший

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Украиский дрон атаковал Курскую область, сообщил Алексей Смирнов Фото:

Украиский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке (Курская область). В результате происшествия водитель получил ранения.

«Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал и. о. обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавший доставлен в районную больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь.

Накануне в Шебекино (Белгородская область) произошел похожий случай. В результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил осколочные ранения.

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Украиский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Гордеевке (Курская область). В результате происшествия водитель получил ранения. «Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области», — написал и. о. обязанности главы региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Отмечается, что пострадавший доставлен в районную больницу. Ему оказали первую медицинскую помощь. Накануне в Шебекино (Белгородская область) произошел похожий случай. В результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель грузового автомобиля. Он получил осколочные ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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