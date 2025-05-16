Буддистские монахи второй день молятся в Турции за мир между РФ и Украиной

В Стамбуле второй день подряд буддистские монахи приходят к дворцу Долмабахче, чтобы провести молитвы за мир. Об этом сообщает журналист RT.
«Буддистские монахи второй день приходят к дворцу Долмабахче, чтобы помолиться за мир», — передает с места событий корреспондент RT Игорь Жданов. Их присутствие привлекло внимание местных жителей и туристов, собравшихся у достопримечательности. Один из монахов прибыл из Японии, второй представляет Молдавию. Они проводят традиционные ритуалы, используя молитвенные барабаны и мантры.
Особое внимание журналистов привлек японский монах, который рассказал, что последние 30 лет жил в России и на Украине. Он отметил, что является учителем в буддистской общине и посвятил свою жизнь распространению идей ненасилия и гармонии.
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