Буддистские монахи второй день молятся в Турции за мир между РФ и Украиной

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Монахи проводят традиционные ритуалы, используя молитвенные барабаны
Монахи проводят традиционные ритуалы, используя молитвенные барабаны Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле второй день подряд буддистские монахи приходят к дворцу Долмабахче, чтобы провести молитвы за мир. Об этом сообщает журналист RT.

«Буддистские монахи второй день приходят к дворцу Долмабахче, чтобы помолиться за мир», — передает с места событий корреспондент RT Игорь Жданов. Их присутствие привлекло внимание местных жителей и туристов, собравшихся у достопримечательности. Один из монахов прибыл из Японии, второй представляет Молдавию. Они проводят традиционные ритуалы, используя молитвенные барабаны и мантры.

Особое внимание журналистов привлек японский монах, который рассказал, что последние 30 лет жил в России и на Украине. Он отметил, что является учителем в буддистской общине и посвятил свою жизнь распространению идей ненасилия и гармонии.

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В Стамбуле второй день подряд буддистские монахи приходят к дворцу Долмабахче, чтобы провести молитвы за мир. Об этом сообщает журналист RT. «Буддистские монахи второй день приходят к дворцу Долмабахче, чтобы помолиться за мир», — передает с места событий корреспондент RT Игорь Жданов. Их присутствие привлекло внимание местных жителей и туристов, собравшихся у достопримечательности. Один из монахов прибыл из Японии, второй представляет Молдавию. Они проводят традиционные ритуалы, используя молитвенные барабаны и мантры. Особое внимание журналистов привлек японский монах, который рассказал, что последние 30 лет жил в России и на Украине. Он отметил, что является учителем в буддистской общине и посвятил свою жизнь распространению идей ненасилия и гармонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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