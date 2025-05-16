Российская делегация отправилась во дворец Долмабахче в Стамбуле, где, предположительно, должны пройти переговоры с украинской стороной. Об этом сообщают журналисты.
«Российская делегация выехала на переговоры с Украиной в Стамбуле», — пишет ТАСС. Эту же информацию подтвердил телеканал «Звезда» в своем telegram-канале, где было опубликовано видео, на котором члены российской переговорной группы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским выезжают из гостиницы.
Перед отъездом журналисту «Звезды» удалось коротко пообщаться с заместителем министра обороны России Александром Фоминым, входящим в состав делегации. На пожелание удачи со стороны корреспондента Фомин ответил: «Спасибо, будьте здоровы», — сообщает телеканал «Звезда». По словам источника, у российских представителей деловой настрой.
Вчера утром российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной. В ее состав вошли Владимир Мединский, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, Александр Фомин и заместитель главы МИД Михаил Галузин. Ожидается, что встреча состоится уже с минуты на минуту.
UPD: Члены российской переговорной группы уже прибыли на место переговоров. Об этом сообщают РИА Новости.
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