ТАСС: США переговорят с делегацией РФ перед переговорами с Украиной

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Переговоры пройдут в Стамбуле
Переговоры пройдут в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Стамбуле пройдет встреча между представителями США и РФ перед контактом с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Представители США переговорят с представителями РФ в Стамбуле», — передает ТАСС. Стороны обсудят вопросы до прямого диалога с украинскими коллегами.

РИА Новости сообщает, что данных о возможных переговорах делегаций РФ и США до трехсторонней встречи в Стамбуле нет. Информации о подготовке двусторонних консультаций не поступало.

Переговоры состоятся в Стамбуле 16 мая. В ней примут участие дипломаты России и Украины.

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В Стамбуле пройдет встреча между представителями США и РФ перед контактом с Украиной. Об этом сообщает ТАСС. «Представители США переговорят с представителями РФ в Стамбуле», — передает ТАСС. Стороны обсудят вопросы до прямого диалога с украинскими коллегами. РИА Новости сообщает, что данных о возможных переговорах делегаций РФ и США до трехсторонней встречи в Стамбуле нет. Информации о подготовке двусторонних консультаций не поступало. Переговоры состоятся в Стамбуле 16 мая. В ней примут участие дипломаты России и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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