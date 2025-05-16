ТАСС: США переговорят с делегацией РФ перед переговорами с Украиной

В Стамбуле пройдет встреча между представителями США и РФ перед контактом с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
«Представители США переговорят с представителями РФ в Стамбуле», — передает ТАСС. Стороны обсудят вопросы до прямого диалога с украинскими коллегами.
РИА Новости сообщает, что данных о возможных переговорах делегаций РФ и США до трехсторонней встречи в Стамбуле нет. Информации о подготовке двусторонних консультаций не поступало.
Переговоры состоятся в Стамбуле 16 мая. В ней примут участие дипломаты России и Украины.
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