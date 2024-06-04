В Шебекино ВСУ обстреляли грузовик, есть пострадавший

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ВСУ атаковали Шебекино при помощи дронов, в результате мирный житель получил повреждения
ВСУ атаковали Шебекино при помощи дронов, в результате мирный житель получил повреждения Фото:

Украинские солдаты дважды атаковали грузовик на территории одного из предприятий в Шебекино Белгородской области при помощи беспилотников. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля", — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавший получил осколочные ранения, также у мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Тот самостоятельно обратился к медикам. Последствия вражеского удара были оперативно ликвидированы, подчеркнул губернатор.

ВСУ периодически атакуют Белгородскую область при помощи дронов. Также нападению подвергаются и другие приграничные территории.

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Украинские солдаты дважды атаковали грузовик на территории одного из предприятий в Шебекино Белгородской области при помощи беспилотников. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. "В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля", — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавший получил осколочные ранения, также у мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Тот самостоятельно обратился к медикам. Последствия вражеского удара были оперативно ликвидированы, подчеркнул губернатор. ВСУ периодически атакуют Белгородскую область при помощи дронов. Также нападению подвергаются и другие приграничные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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