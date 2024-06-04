В Шебекино ВСУ обстреляли грузовик, есть пострадавший

Украинские солдаты дважды атаковали грузовик на территории одного из предприятий в Шебекино Белгородской области при помощи беспилотников. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА. В результате падения первого беспилотника с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля", — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавший получил осколочные ранения, также у мужчины зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Тот самостоятельно обратился к медикам. Последствия вражеского удара были оперативно ликвидированы, подчеркнул губернатор.
ВСУ периодически атакуют Белгородскую область при помощи дронов. Также нападению подвергаются и другие приграничные территории.
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