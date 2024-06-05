Врио главы ХМАО подписал соглашение с крупным девелопером на ПМЭФ

Власти ХМАО и девелопер «Самолет-Регионы» подписали соглашение о сотрудничестве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врио губернатора ХМАО Кухарук и "Самолет Регионы" подписали соглашение о сотрудничестве
Врио губернатора ХМАО Кухарук и "Самолет Регионы" подписали соглашение о сотрудничестве Фото:
новость из сюжета
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук подписал соглашение с крупным девелопером на Петербургском международном экономическом форуме. Федеральный застройщик ООО «Самолет-Регионы» будет строить соцобъекты и создавать комфортную городскую среду для инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте.

«Мы будем реализовывать совместно с ХМАО масштабный инвестиционный проект по строительству всего кластера научно-технического центра. За нами история, связанная со строительством жилья, создание комфортной городской среды и совместное участие в проектировании социальных и инфраструктурных объектов», – рассказал гендиректор ООО «Самолет-Регионы» Александр Прыгунков.

Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев рассказал, что регион и компания реализуют масштабный инвестиционный проект по передаче земельных участков без торгов. «Важным моментом этого соглашения является дальнейшее рассмотрение новых проектов в отношении городской среды, жилищного строительства и других инвестиционных проектов», – сказал Афанасьев.

Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком прибыла на ПМЭФ. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио главы ХМАО Руслан Кухарук подписал соглашение с крупным девелопером на Петербургском международном экономическом форуме. Федеральный застройщик ООО «Самолет-Регионы» будет строить соцобъекты и создавать комфортную городскую среду для инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте. «Мы будем реализовывать совместно с ХМАО масштабный инвестиционный проект по строительству всего кластера научно-технического центра. За нами история, связанная со строительством жилья, создание комфортной городской среды и совместное участие в проектировании социальных и инфраструктурных объектов», – рассказал гендиректор ООО «Самолет-Регионы» Александр Прыгунков. Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев рассказал, что регион и компания реализуют масштабный инвестиционный проект по передаче земельных участков без торгов. «Важным моментом этого соглашения является дальнейшее рассмотрение новых проектов в отношении городской среды, жилищного строительства и других инвестиционных проектов», – сказал Афанасьев. Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком прибыла на ПМЭФ. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...