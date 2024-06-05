Врио главы ХМАО подписал соглашение с крупным девелопером на ПМЭФ

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук подписал соглашение с крупным девелопером на Петербургском международном экономическом форуме. Федеральный застройщик ООО «Самолет-Регионы» будет строить соцобъекты и создавать комфортную городскую среду для инновационного научно-технологического центра «Юнити парк» в Сургуте.
«Мы будем реализовывать совместно с ХМАО масштабный инвестиционный проект по строительству всего кластера научно-технического центра. За нами история, связанная со строительством жилья, создание комфортной городской среды и совместное участие в проектировании социальных и инфраструктурных объектов», – рассказал гендиректор ООО «Самолет-Регионы» Александр Прыгунков.
Замгубернатора Югры Сергей Афанасьев рассказал, что регион и компания реализуют масштабный инвестиционный проект по передаче земельных участков без торгов. «Важным моментом этого соглашения является дальнейшее рассмотрение новых проектов в отношении городской среды, жилищного строительства и других инвестиционных проектов», – сказал Афанасьев.
Делегация из ХМАО во главе с врио губернатора Русланом Кухаруком прибыла на ПМЭФ. Глава региона выступит на нескольких площадках и встретится с представителями крупных российских компаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!