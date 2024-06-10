Суд отклонил иск фонда «Город без наркотиков» к Ройзману*

Октябрьский районный суд вернул исковое заявление к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом) фонду «Город без наркотиков». Как оказалось дело неподсудно инстанции, следует из картотеки.
«Заявление возвращено заявителю. Дело неподсудно данному суду», — следует из результата рассмотрения. Иск рассматривала Алена Левак 5 июня. Заявление было подано 4 июня.
Также фонд подавал иск в Арбитражный суд об исключении Ройзмана из состава учредителей. Там считают, что экс-мэр несет репутационные потери организации. Сам Ройзман уверен, что «Город без наркотиков» не существует с 2014 года, а его имя пытаются как-то использовать.
*Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом
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