Фонд «Город без наркотиков» подал новый иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом) в Октябрьский районный суд. Заявление было подано 4 июня, следует из картотеки.
«Категория дела: по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юрлице, являющемся некоммерческой организацией (за исключением отнесенных к подсудности арбитражного суда)», — сказано в деле. Судьей выступает Алена Левак.
Ранее фонд подал исковое заявление в Арбитражный суд об исключении Ройзмана из состава учредителей. На такой шаг организация пошла, якобы опасаясь репутационных потерь. Бывший мэр отмечает, что фонд не существует с 2014 года, а его имя пытаются как-то использовать.
*Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом
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