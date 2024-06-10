Фонд «Город без наркотиков» подал иск к Ройзману*

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Фонд хочет исключить Ройзмана из состава организации
Фонд хочет исключить Ройзмана из состава организации Фото:

Фонд «Город без наркотиков» подал новый иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом) в Октябрьский районный суд. Заявление было подано 4 июня, следует из картотеки.

«Категория дела: по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юрлице, являющемся некоммерческой организацией (за исключением отнесенных к подсудности арбитражного суда)», — сказано в деле. Судьей выступает Алена Левак.

Ранее фонд подал исковое заявление в Арбитражный суд об исключении Ройзмана из состава учредителей. На такой шаг организация пошла, якобы опасаясь репутационных потерь. Бывший мэр отмечает, что фонд не существует с 2014 года, а его имя пытаются как-то использовать.

*Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом

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Фонд «Город без наркотиков» подал новый иск к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан в РФ иностранным агентом) в Октябрьский районный суд. Заявление было подано 4 июня, следует из картотеки. «Категория дела: по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юрлице, являющемся некоммерческой организацией (за исключением отнесенных к подсудности арбитражного суда)», — сказано в деле. Судьей выступает Алена Левак. Ранее фонд подал исковое заявление в Арбитражный суд об исключении Ройзмана из состава учредителей. На такой шаг организация пошла, якобы опасаясь репутационных потерь. Бывший мэр отмечает, что фонд не существует с 2014 года, а его имя пытаются как-то использовать. *Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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