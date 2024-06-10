В Нижневартовске появится новое место для ярмарок

В районе Нижневартовске (ХМАО) в экопарке «Ягом» появится новая локация для ярмарок, рассказали URA.RU в городском управлении экологии. Торговые ряды будут использовать, как во время проведения массовых мероприятий, так и для продажи дачниками овощей и фруктов.
«Завершается обустройство торгового ряда для ярмарок в „Ягоме“. Они будут организовываться в период проведения там мероприятий. Во все остальное время там можно будет продавать дачную продукцию: ягоды или овощи. Рядом там находятся СОНТы», — рассказал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования городской администрации Олег Попенко.
Локацию должны построить к концу июня. Она будет состоять из пяти торговых точек. Среди прочего в экопарке создают воркаут площадку и навес в виде квадросферы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в «Ягоме» также появится свадебная локация. Ее должны оформить в стиле старославянских обрядов.
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