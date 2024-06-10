10 июня 2024

В Нижневартовске появится новое место для ярмарок

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачники смогут продавать на торговых рядах продукцию со своих огородов
Дачники смогут продавать на торговых рядах продукцию со своих огородов Фото:

В районе Нижневартовске (ХМАО) в экопарке «Ягом» появится новая локация для ярмарок, рассказали URA.RU в городском управлении экологии. Торговые ряды будут использовать, как во время проведения массовых мероприятий, так и для продажи дачниками овощей и фруктов.

«Завершается обустройство торгового ряда для ярмарок в „Ягоме“. Они будут организовываться в период проведения там мероприятий. Во все остальное время там можно будет продавать дачную продукцию: ягоды или овощи. Рядом там находятся СОНТы», — рассказал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования городской администрации Олег Попенко.

Локацию должны построить к концу июня. Она будет состоять из пяти торговых точек. Среди прочего в экопарке создают воркаут площадку и навес в виде квадросферы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в «Ягоме» также появится свадебная локация. Ее должны оформить в стиле старославянских обрядов.

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В районе Нижневартовске (ХМАО) в экопарке «Ягом» появится новая локация для ярмарок, рассказали URA.RU в городском управлении экологии. Торговые ряды будут использовать, как во время проведения массовых мероприятий, так и для продажи дачниками овощей и фруктов. «Завершается обустройство торгового ряда для ярмарок в „Ягоме“. Они будут организовываться в период проведения там мероприятий. Во все остальное время там можно будет продавать дачную продукцию: ягоды или овощи. Рядом там находятся СОНТы», — рассказал журналисту агентства руководитель управления экологии и природопользования городской администрации Олег Попенко. Локацию должны построить к концу июня. Она будет состоять из пяти торговых точек. Среди прочего в экопарке создают воркаут площадку и навес в виде квадросферы. Ранее URA.RU рассказывало, что в «Ягоме» также появится свадебная локация. Ее должны оформить в стиле старославянских обрядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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