В Москве из-за сильного проливного дождя река Яуза вышла из берегов. Утки стали плавать на пешеходных дорожках, которые оказались под водой. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Яуза вышла из берегов в районе парка у Ростокинского акведука, утки плавают прямо по пешеходным дорожкам. Рядом находится Малахитовая улица, движение по которой закрыли из-за подтопления», — передает агентство в своем telegram-канале. К посту прикреплено видео с места событий.
Ранее в Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено.
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