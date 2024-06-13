13 июня 2024

Одна из московских рек вышла из берегов из-за ливней. Видео

В Москве река Яуза вышла из берегов из-за проливного дождя
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аномально сильного ливня в Москве река вышла из берегов (архивное фото)
Из-за аномально сильного ливня в Москве река вышла из берегов (архивное фото) Фото:

В Москве из-за сильного проливного дождя река Яуза вышла из берегов. Утки стали плавать на пешеходных дорожках, которые оказались под водой. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Яуза вышла из берегов в районе парка у Ростокинского акведука, утки плавают прямо по пешеходным дорожкам. Рядом находится Малахитовая улица, движение по которой закрыли из-за подтопления», — передает агентство в своем telegram-канале. К посту прикреплено видео с места событий.

Ранее в Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено.

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В Москве из-за сильного проливного дождя река Яуза вышла из берегов. Утки стали плавать на пешеходных дорожках, которые оказались под водой. Об этом сообщает агентство «Москва». «Яуза вышла из берегов в районе парка у Ростокинского акведука, утки плавают прямо по пешеходным дорожкам. Рядом находится Малахитовая улица, движение по которой закрыли из-за подтопления», — передает агентство в своем telegram-канале. К посту прикреплено видео с места событий. Ранее в Москве на Клязьминской улице автобус, который следовал по маршруту №672, попал в скопление воды и утонул. Пассажиров эвакуировали, пострадавших не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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