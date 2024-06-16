16 июня 2024

В Нижнем Тагиле неадекват в маске пытался сжечь магазин. Видео

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Мужчина полил палатку с овощами керосином и попытался сжечь (архивное фото)
Мужчина полил палатку с овощами керосином и попытался сжечь (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле мужчина в маске пытался поджечь торговую палатку на улице Газетной. Об этом рассказали горожане в соцсети.

«Сегодня, 16 июня, в 02:45 неизвестный, крепкого телосложения, мужчина в маске проходил мимо торговой точки на улице Газетной. В руках у мужчины были две бутылки керосина (запах довольно специфичный, его очень сложно с чем-либо перепутать). Поравнявшись с овощной палаткой, мужчина вылил содержимое бутылок и тут же поджог», — передает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца.

В МЧС уточнили, что пожар был локализован и потушен. В его ликвидации было задействовано две единицы спецтехники. В настоящее время оперативники устанавливают личность поджигателя по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

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В Нижнем Тагиле мужчина в маске пытался поджечь торговую палатку на улице Газетной. Об этом рассказали горожане в соцсети. «Сегодня, 16 июня, в 02:45 неизвестный, крепкого телосложения, мужчина в маске проходил мимо торговой точки на улице Газетной. В руках у мужчины были две бутылки керосина (запах довольно специфичный, его очень сложно с чем-либо перепутать). Поравнявшись с овощной палаткой, мужчина вылил содержимое бутылок и тут же поджог», — передает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. В МЧС уточнили, что пожар был локализован и потушен. В его ликвидации было задействовано две единицы спецтехники. В настоящее время оперативники устанавливают личность поджигателя по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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