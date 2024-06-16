В Нижнем Тагиле мужчина в маске пытался поджечь торговую палатку на улице Газетной. Об этом рассказали горожане в соцсети.
«Сегодня, 16 июня, в 02:45 неизвестный, крепкого телосложения, мужчина в маске проходил мимо торговой точки на улице Газетной. В руках у мужчины были две бутылки керосина (запах довольно специфичный, его очень сложно с чем-либо перепутать). Поравнявшись с овощной палаткой, мужчина вылил содержимое бутылок и тут же поджог», — передает сообщество «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца.
В МЧС уточнили, что пожар был локализован и потушен. В его ликвидации было задействовано две единицы спецтехники. В настоящее время оперативники устанавливают личность поджигателя по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
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