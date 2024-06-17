В Калининском районе Челябинска недалеко от жилого комплекса Академ Риверсайд по улице Братьев Кашириных, 135 планируют построить вторую очередь автокомплекса. Общественные обсуждения на эту тему пройдут с 14 июня по 12 июля, а замечания и предложения будут приниматься с 21 по 28 июня на сайте госуслуг, сообщается в документации на сайте мэрии.
«О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объекта капитального строительства, строительство вспомогательного корпуса, вторая очередь комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей по улице Братьев Кашириных, дом 135 в Калининском районе города Челябинска. Осуществлять прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений по проекту с 21 до 28 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней», — сообщается в документации.
Общая площадь двух участков под застройку составляет 17,5 тысяч квадратных метров. Площадь первого — 14 тысяч 126 квадратных метров, площадь второго — 3 тысячи 357 квадратных метров. На данные территории требуется соответствующий вид разрешенного строительства. В качестве инициаторов проекта выступают сразу три компании: «ВестМ», «Финресурс» и «Вельт».
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