На Урале русской девушке, чей брат ушел на СВО, закрыли въезд в Россию

17 июня 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Курчатовский районный суд принял решение о депортации Алины Дорошенко (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двоюродная сестра участника специальной военной операции, 26-летняя переселенка из Казахстана Алина Дорошенко была депортирована из России Курчатовским районным судом Челябинска. Она получила запрет на въезд в страну сроком на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в екатеринбургском филиале «Русской общины». «Судья со мной долго разговаривать не стала. Она сказала: либо я предоставляю в течение 15 минут билет на автобус в Казахстан, либо они меня отправят туда насильно через спецприемник. Решение суда было: выдворение на пять лет и штраф в размере двух тысяч рублей. Штраф я оплатила, билеты я предоставила. Уехала я в тот же день. Приехав в Казахстан, я начала думать об апелляционной жалобе. Подала эту же апелляционную жалобу. Там мне было отказано», — посетовала Дорошенко. Известно, что юристы «Русской общины» в Екатеринбурге приступили к работе над делом Алины Дорошенко. Представитель общины поделился этой информацией с URA.RU, предпочтя остаться анонимом. «Мы конечно, постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы разрешить данную ситуацию в пользу Алины и ее супруга», — заявил представитель общины. Это не первый случай выдворения переселенцев из Казахстана. Ранее в Екатеринбурге семья Морозовых столкнулась с подобной проблемой из-за просрочки оформления документов. Ситуация Морозовых тогда вызвала не только волну поддержки со стороны общественности, но и реакцию со стороны руководства МВД и депутатов Госдумы. Облсуд 15 мая пересмотрел решение первой инстанции, семья останется в РФ. Вся информация о резонансной истории — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двоюродная сестра участника специальной военной операции, 26-летняя переселенка из Казахстана Алина Дорошенко была депортирована из России Курчатовским районным судом Челябинска. Она получила запрет на въезд в страну сроком на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в екатеринбургском филиале «Русской общины». «Судья со мной долго разговаривать не стала. Она сказала: либо я предоставляю в течение 15 минут билет на автобус в Казахстан, либо они меня отправят туда насильно через спецприемник. Решение суда было: выдворение на пять лет и штраф в размере двух тысяч рублей. Штраф я оплатила, билеты я предоставила. Уехала я в тот же день. Приехав в Казахстан, я начала думать об апелляционной жалобе. Подала эту же апелляционную жалобу. Там мне было отказано», — посетовала Дорошенко. Известно, что юристы «Русской общины» в Екатеринбурге приступили к работе над делом Алины Дорошенко. Представитель общины поделился этой информацией с URA.RU, предпочтя остаться анонимом. «Мы конечно, постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы разрешить данную ситуацию в пользу Алины и ее супруга», — заявил представитель общины. Это не первый случай выдворения переселенцев из Казахстана. Ранее в Екатеринбурге семья Морозовых столкнулась с подобной проблемой из-за просрочки оформления документов. Ситуация Морозовых тогда вызвала не только волну поддержки со стороны общественности, но и реакцию со стороны руководства МВД и депутатов Госдумы. Облсуд 15 мая пересмотрел решение первой инстанции, семья останется в РФ. Вся информация о резонансной истории — в отдельном сюжете URA.RU.