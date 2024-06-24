Комик с ТНТ объяснил уральской молодежи, почему без Маслякова КВН стал лучше. Фото

Комик Стас Старовойтов провел встречу на форуме «Утро» в Екатеринбурге

24 июня 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Стас Старовойтов и сам раньше играл в КВН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Передача КВН сильно изменилась за последние несколько лет, и проекту нужно было омолодиться, поэтому к лучшему, что Александр Масляков (родился в Свердловске, ныне Екатеринбург) больше не выступает в роли ведущего. Об этом заявил стендап-комик с ТНТ Стас Старовойтов на творческой встрече с молодежью на форуме «Утро» в Екатеринбурге. Сам юморист играл в КВН до 2009 года. «Насчет того, тот или не тот. Какое-то время назад он был чуть-чуть не тот. При всем уважении к Александру Васильевичу Маслякову — он выглядел немного странно за этой трибуной. Все, что происходило, все эти номера, команды, которые были, например, пять лет назад… Сейчас, когда немножко это все стало омолаживаться и КВН немножко приобретает другой вид, в частности, в Высшей лиге, в целом он не тот, какой он был. Он ищет какую-то совершенно другую форму, надеюсь, найдет и уйдет от этого вот флера», — пояснил Старовойтов. Помимо этого, отвечая на вопрос о своей карьере, комик подчеркнул, что сейчас снимается в продолжении фильма «Батя», локацией для картины стало пермское село Кын, а также призвал прийти ребят на другой проект, где он участвует. «В сентябре выйдет фильм „Лгунья“ со мной. Он был представлен на Московском кинофестивале. Сейчас, я так понимаю, в сентябре будет прокат. „Лгунья“ называется, обязательно сходите», — посоветовал юморист. Участников форума интересовали вопросы, связанные с воровством шуток, секретом успеха Старовойтова и надобностью стендап-филиалов в маленьких городах. «Тут все зависит от людей: готовы ли они приходить, слушать шутки? Ведь надо же четко понять: когда открывается филиал в маленьком городе — это все здорово. Но будем откровенно говорить — это будет не совсем качественный материал, а продавать же нужно, нужны деньги, чтобы этот филиал существовал», — заявил комик. Форум «Утро» проводится ежегодно в различных регионах Урала, в этом году — в Свердловской области. Участниками стали более 1000 человек, среди них работающая молодежь, студенты и школьники. В программе форума — образовательные программы и встречи со знаменитостями. На официальном открытии участников радовал песнями российский певец SHAMAN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передача КВН сильно изменилась за последние несколько лет, и проекту нужно было омолодиться, поэтому к лучшему, что Александр Масляков (родился в Свердловске, ныне Екатеринбург) больше не выступает в роли ведущего. Об этом заявил стендап-комик с ТНТ Стас Старовойтов на творческой встрече с молодежью на форуме «Утро» в Екатеринбурге. Сам юморист играл в КВН до 2009 года. «Насчет того, тот или не тот. Какое-то время назад он был чуть-чуть не тот. При всем уважении к Александру Васильевичу Маслякову — он выглядел немного странно за этой трибуной. Все, что происходило, все эти номера, команды, которые были, например, пять лет назад… Сейчас, когда немножко это все стало омолаживаться и КВН немножко приобретает другой вид, в частности, в Высшей лиге, в целом он не тот, какой он был. Он ищет какую-то совершенно другую форму, надеюсь, найдет и уйдет от этого вот флера», — пояснил Старовойтов. Помимо этого, отвечая на вопрос о своей карьере, комик подчеркнул, что сейчас снимается в продолжении фильма «Батя», локацией для картины стало пермское село Кын, а также призвал прийти ребят на другой проект, где он участвует. «В сентябре выйдет фильм „Лгунья“ со мной. Он был представлен на Московском кинофестивале. Сейчас, я так понимаю, в сентябре будет прокат. „Лгунья“ называется, обязательно сходите», — посоветовал юморист. Участников форума интересовали вопросы, связанные с воровством шуток, секретом успеха Старовойтова и надобностью стендап-филиалов в маленьких городах. «Тут все зависит от людей: готовы ли они приходить, слушать шутки? Ведь надо же четко понять: когда открывается филиал в маленьком городе — это все здорово. Но будем откровенно говорить — это будет не совсем качественный материал, а продавать же нужно, нужны деньги, чтобы этот филиал существовал», — заявил комик. Форум «Утро» проводится ежегодно в различных регионах Урала, в этом году — в Свердловской области. Участниками стали более 1000 человек, среди них работающая молодежь, студенты и школьники. В программе форума — образовательные программы и встречи со знаменитостями. На официальном открытии участников радовал песнями российский певец SHAMAN.