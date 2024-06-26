Прокуратура проконтролирует ремонт затопленного дождями дома в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Златоуст. Челябинская область, биатлонный центр имени ишмуратовой, плесень, протечка
Кровля у дома уже отремонтирована Фото:

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль проведение ремонта кровли в многоквартирном доме на Каслинской, 52 в Челябинске, где вода уже бежит по стенам и электрощиткам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«На контроль прокуратуры области поставлена ситуация с постоянными протечками кровли в многоквартирном доме № 52 по улице Каслинская в Челябинске. Прокуратурой Калининского района с привлечением специалистов органов контроля проведено выездное обследование жилых помещений и мест общего пользования в доме», — уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что в настоящее время управляющая компания выполнила ремонт кровли, дабы избежать новых затоплений. Также прорабатывается вопрос по изменению сроков проведения капитального ремонта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в девятиэтажке после обильных дождей протекла крыша. Вода проникла по перекрытиям до нижних этажей, затопив электрощитки. Капитальный ремонт в доме намечен через 15 лет.

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Прокуратура Челябинской области поставила на контроль проведение ремонта кровли в многоквартирном доме на Каслинской, 52 в Челябинске, где вода уже бежит по стенам и электрощиткам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «На контроль прокуратуры области поставлена ситуация с постоянными протечками кровли в многоквартирном доме № 52 по улице Каслинская в Челябинске. Прокуратурой Калининского района с привлечением специалистов органов контроля проведено выездное обследование жилых помещений и мест общего пользования в доме», — уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что в настоящее время управляющая компания выполнила ремонт кровли, дабы избежать новых затоплений. Также прорабатывается вопрос по изменению сроков проведения капитального ремонта. Ранее URA.RU сообщало о том, что в девятиэтажке после обильных дождей протекла крыша. Вода проникла по перекрытиям до нижних этажей, затопив электрощитки. Капитальный ремонт в доме намечен через 15 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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