27 июня 2024

Байден не планирует помилование Ассанжа

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Джулиан Ассанж. Stock, джулиан ассанж
Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа Фото:

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Нет, это не рассматривается», — ответила Жан-Пьер в ходе брифинга. Так она ответила на вопрос журналистов о том, возможно ли помилование Ассанжа Байденом. Информацию передают РИА Новости.

Основателя сайта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Это произошло в 2012 году. В отношении него были выдвинуты 17 обвинений. 25 июня стало известно, что он вышел из тюрьмы и покинул Британию.

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Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Нет, это не рассматривается», — ответила Жан-Пьер в ходе брифинга. Так она ответила на вопрос журналистов о том, возможно ли помилование Ассанжа Байденом. Информацию передают РИА Новости. Основателя сайта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Это произошло в 2012 году. В отношении него были выдвинуты 17 обвинений. 25 июня стало известно, что он вышел из тюрьмы и покинул Британию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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