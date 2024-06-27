Байден не планирует помилование Ассанжа

28 июня 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Байден не рассматривает возможность помилования Ассанжа Фото: CC BY 2.0/Espen Moe/Flickr Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Нет, это не рассматривается», — ответила Жан-Пьер в ходе брифинга. Так она ответила на вопрос журналистов о том, возможно ли помилование Ассанжа Байденом. Информацию передают РИА Новости. Основателя сайта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Это произошло в 2012 году. В отношении него были выдвинуты 17 обвинений. 25 июня стало известно, что он вышел из тюрьмы и покинул Британию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Нет, это не рассматривается», — ответила Жан-Пьер в ходе брифинга. Так она ответила на вопрос журналистов о том, возможно ли помилование Ассанжа Байденом. Информацию передают РИА Новости. Основателя сайта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Это произошло в 2012 году. В отношении него были выдвинуты 17 обвинений. 25 июня стало известно, что он вышел из тюрьмы и покинул Британию.