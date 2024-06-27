Байден не планирует помилование Ассанжа

Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, это не рассматривается», — ответила Жан-Пьер в ходе брифинга. Так она ответила на вопрос журналистов о том, возможно ли помилование Ассанжа Байденом. Информацию передают РИА Новости.
Основателя сайта WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. Это произошло в 2012 году. В отношении него были выдвинуты 17 обвинений. 25 июня стало известно, что он вышел из тюрьмы и покинул Британию.
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