Экс-министр ельцинской эпохи собрал свердловскую элиту отметить день рождения. Фото

Депутат Госдумы Крашенинников открыл в «Ельцин Центре» выставку

28 июня 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Поводом для открытия выставки послужил юбилей Павла Крашенинникова Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Госдумы Павел Крашенинников, в 90-е возглавлявший министерство юстиции, открыл на площадке «Ельцин Центра» в Екатеринбурге собственную выставку — De Facto, приуроченную к 60-летию. Поздравить его с важным событием приехали первые лица свердловской власти — от губернатора Евгения Куйвашева, его замов и членов правительства до депутатов и омбудсмена, передает корреспондент URA.RU. «Я очень много пишу, вся моя работа связана с текстами и законодательством: плохо или хорошо — судить вам, не мне. Поверьте, у меня на столах не одна работа лежит. Я к этим текстам очень трепетно отношусь, всегда говорю в Думе, что самое главное — это вовремя поставить точку, вовремя закончить предложение, сделать абзац, чтобы глаз человека не уставал. Очень важно, чтобы понимал любой человек, даже третьеклассник. Если пишешь юридическую или очень умную вещь и никто не понимает, значит, что-то тут не так. Поэтому я стараюсь с годами учитывать это все больше и больше», — признался, открывая выставку, Крашенинников. Среди экспонатов — не только научные и исторические книги автора, но и фотографии, связанные с ключевыми жизненными периодами автора. В частности, с президентом России Владимиром Путиным. Куйвашев, приехавший на открытие, выступил с комплиментами в адрес депутата и поблагодарил за труд на благо региона. «Вы — почетный житель Свердловской области, и это заслуженно. На ваших публикациях воспитано не одно поколение юристов. Павел Владимирович трудится в одном из самых главных комитетов Госдумы — по законодательству. Безусловно, это колоссальная нагрузка, и хочется сказать, что в этом статусе он делает огромное количество добрых дел. Мы эти изменения в нашем регионе видим», — отметил губернатор. С ним согласилась уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Павел Владимирович всегда откликается на инициативы. Если он дал слово, значит, исполнит его», — поделилась она. На открытие также приехали руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, его заместитель Вадим Дубичев, «силовой» замгубернатора Азат Салихов, министры Сергей Пересторонин (просышленность) и Вячеслав Ярин (международные связи), вице-мэры Екатеринбурга Марина Фадеева и Сергей Плахотин, депутаты заксобрания и другие. За время исполнения полномочий депутата Госдумы с 1999 года Павел Крашенинников выступил соавтором более 260 законодательных инициатив и поправок к законопроектам. Он также занимал пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ в прошлом году. В феврале Крашенинников презентовал в Екатеринбурге свою новую книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917-1922». В ней он рассуждает о голоде, чуме, войне и терроре, которые пришли из-за слабого управления императора Николая II. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы Павел Крашенинников, в 90-е возглавлявший министерство юстиции, открыл на площадке «Ельцин Центра» в Екатеринбурге собственную выставку — De Facto, приуроченную к 60-летию. Поздравить его с важным событием приехали первые лица свердловской власти — от губернатора Евгения Куйвашева, его замов и членов правительства до депутатов и омбудсмена, передает корреспондент URA.RU. «Я очень много пишу, вся моя работа связана с текстами и законодательством: плохо или хорошо — судить вам, не мне. Поверьте, у меня на столах не одна работа лежит. Я к этим текстам очень трепетно отношусь, всегда говорю в Думе, что самое главное — это вовремя поставить точку, вовремя закончить предложение, сделать абзац, чтобы глаз человека не уставал. Очень важно, чтобы понимал любой человек, даже третьеклассник. Если пишешь юридическую или очень умную вещь и никто не понимает, значит, что-то тут не так. Поэтому я стараюсь с годами учитывать это все больше и больше», — признался, открывая выставку, Крашенинников. Среди экспонатов — не только научные и исторические книги автора, но и фотографии, связанные с ключевыми жизненными периодами автора. В частности, с президентом России Владимиром Путиным. Куйвашев, приехавший на открытие, выступил с комплиментами в адрес депутата и поблагодарил за труд на благо региона. «Вы — почетный житель Свердловской области, и это заслуженно. На ваших публикациях воспитано не одно поколение юристов. Павел Владимирович трудится в одном из самых главных комитетов Госдумы — по законодательству. Безусловно, это колоссальная нагрузка, и хочется сказать, что в этом статусе он делает огромное количество добрых дел. Мы эти изменения в нашем регионе видим», — отметил губернатор. С ним согласилась уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова. «Павел Владимирович всегда откликается на инициативы. Если он дал слово, значит, исполнит его», — поделилась она. На открытие также приехали руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников, его заместитель Вадим Дубичев, «силовой» замгубернатора Азат Салихов, министры Сергей Пересторонин (просышленность) и Вячеслав Ярин (международные связи), вице-мэры Екатеринбурга Марина Фадеева и Сергей Плахотин, депутаты заксобрания и другие. За время исполнения полномочий депутата Госдумы с 1999 года Павел Крашенинников выступил соавтором более 260 законодательных инициатив и поправок к законопроектам. Он также занимал пост сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ в прошлом году. В феврале Крашенинников презентовал в Екатеринбурге свою новую книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917-1922». В ней он рассуждает о голоде, чуме, войне и терроре, которые пришли из-за слабого управления императора Николая II.