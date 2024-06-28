В аэропорту Челябинска запретили размещать рекламу мужской парной

28 июня 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

В аэропорту Челябинска убрали рекламу бань из-за некорректного сравнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Курчатов (Челябинска) запретили рекламу бань с «русскими парными для настоящих мужчин». Как сообщили URA.RU в УФАС, антимонопольная служба зафиксировала некорректное сравнение. «„Самая большая русская парная для настоящих мужчин“ — рекламная конструкция размещалась в здании международного аэропорта Челябинска. Служба признала рекламу ненадлежащей», — сообщили в ведомстве. Оценка службы показала, что рекламируемые услуги оказывает субъект, не имеющий отношение к банному комплексу. При этом на баннере нет подтверждающих факторов «самой большой парной», а также критериев сравнения. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Курчатов (Челябинска) запретили рекламу бань с «русскими парными для настоящих мужчин». Как сообщили URA.RU в УФАС, антимонопольная служба зафиксировала некорректное сравнение. «„Самая большая русская парная для настоящих мужчин“ — рекламная конструкция размещалась в здании международного аэропорта Челябинска. Служба признала рекламу ненадлежащей», — сообщили в ведомстве. Оценка службы показала, что рекламируемые услуги оказывает субъект, не имеющий отношение к банному комплексу. При этом на баннере нет подтверждающих факторов «самой большой парной», а также критериев сравнения. Нарушителя привлекли к административной ответственности.