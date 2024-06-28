В аэропорту Челябинска запретили размещать рекламу мужской парной

В аэропорту Курчатов (Челябинска) запретили рекламу бань с «русскими парными для настоящих мужчин». Как сообщили URA.RU в УФАС, антимонопольная служба зафиксировала некорректное сравнение.
«„Самая большая русская парная для настоящих мужчин“ — рекламная конструкция размещалась в здании международного аэропорта Челябинска. Служба признала рекламу ненадлежащей», — сообщили в ведомстве.
Оценка службы показала, что рекламируемые услуги оказывает субъект, не имеющий отношение к банному комплексу. При этом на баннере нет подтверждающих факторов «самой большой парной», а также критериев сравнения. Нарушителя привлекли к административной ответственности.
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