В аэропорту Челябинска запретили размещать рекламу мужской парной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
В аэропорту Челябинска убрали рекламу бань из-за некорректного сравнения Фото:

В аэропорту Курчатов (Челябинска) запретили рекламу бань с «русскими парными для настоящих мужчин». Как сообщили URA.RU в УФАС, антимонопольная служба зафиксировала некорректное сравнение.

«„Самая большая русская парная для настоящих мужчин“ — рекламная конструкция размещалась в здании международного аэропорта Челябинска. Служба признала рекламу ненадлежащей», — сообщили в ведомстве.

Оценка службы показала, что рекламируемые услуги оказывает субъект, не имеющий отношение к банному комплексу. При этом на баннере нет подтверждающих факторов «самой большой парной», а также критериев сравнения. Нарушителя привлекли к административной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Курчатов (Челябинска) запретили рекламу бань с «русскими парными для настоящих мужчин». Как сообщили URA.RU в УФАС, антимонопольная служба зафиксировала некорректное сравнение. «„Самая большая русская парная для настоящих мужчин“ — рекламная конструкция размещалась в здании международного аэропорта Челябинска. Служба признала рекламу ненадлежащей», — сообщили в ведомстве. Оценка службы показала, что рекламируемые услуги оказывает субъект, не имеющий отношение к банному комплексу. При этом на баннере нет подтверждающих факторов «самой большой парной», а также критериев сравнения. Нарушителя привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...