В Приморье возбудили дело в отношении бывших чиновников и предпринимателя

В Приморском крае уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя регионального отделения Росимущества Дениса Горовчука, предпринимателя Евгения Ковальчука и еще семи других лиц. Региональное Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) начало расследование дела о нарушениях, связанных с государственным имуществом.
«Возбужден уголовное дело в отношении Дениса Горовчука, Евгения Ковальчука и еще семи фигурантов», — говорится в сообщении СУ СК РФ. Там добавили, что им вменяется создание организованной преступной группы и участие в ней. По данным следствия, подозреваемые занимались мошенничеством с государственным имуществом.
Денис Горовчук обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем. Также его подозревают в пособничестве в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере. В период с января 2022 года по март 2023 года его обвиняли в умышленном уничтожении лишь незначительной части имущества государства, а затем повторном введении его в оборот на рынок. Экс-чиновник находится под стражей с ноября прошлого года.
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