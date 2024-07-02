В Приморье возбудили дело в отношении бывших чиновников и предпринимателя

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Под следствием находится экс-руководитель регионального Росимущества
Под следствием находится экс-руководитель регионального Росимущества Фото:

В Приморском крае уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя регионального отделения Росимущества Дениса Горовчука, предпринимателя Евгения Ковальчука и еще семи других лиц. Региональное Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) начало расследование дела о нарушениях, связанных с государственным имуществом.

«Возбужден уголовное дело в отношении Дениса Горовчука, Евгения Ковальчука и еще семи фигурантов», — говорится в сообщении СУ СК РФ. Там добавили, что им вменяется создание организованной преступной группы и участие в ней. По данным следствия, подозреваемые занимались мошенничеством с государственным имуществом.

Денис Горовчук обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем. Также его подозревают в пособничестве в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере. В период с января 2022 года по март 2023 года его обвиняли в умышленном уничтожении лишь незначительной части имущества государства, а затем повторном введении его в оборот на рынок. Экс-чиновник находится под стражей с ноября прошлого года.

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В Приморском крае уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя регионального отделения Росимущества Дениса Горовчука, предпринимателя Евгения Ковальчука и еще семи других лиц. Региональное Следственное управление Следственного комитета РФ (СУ СК РФ) начало расследование дела о нарушениях, связанных с государственным имуществом. «Возбужден уголовное дело в отношении Дениса Горовчука, Евгения Ковальчука и еще семи фигурантов», — говорится в сообщении СУ СК РФ. Там добавили, что им вменяется создание организованной преступной группы и участие в ней. По данным следствия, подозреваемые занимались мошенничеством с государственным имуществом. Денис Горовчук обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в сбыте имущества, добытого преступным путем. Также его подозревают в пособничестве в мошенничестве с причинением ущерба в особо крупном размере. В период с января 2022 года по март 2023 года его обвиняли в умышленном уничтожении лишь незначительной части имущества государства, а затем повторном введении его в оборот на рынок. Экс-чиновник находится под стражей с ноября прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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