Конфликт жителей Челябинска с бизнесменом Эфросом перерос в уголовное дело

02 июля 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Полиция возбудила уголовное дело за спил деревьев в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске после жалоб жителей микрорайона Некрасова на совладельца сети пельменных «Патриот» Анатолия Эфроса возбуждено уголовное дело по факту спила деревьев в зоне строительства новых коммерческих объектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители челябинского микрорайона выступили против застройки коммерческими зданиями территории рядом с их домами. По их словам, строительство ведется без разрешений, а рабочие уже начали спиливать деревья, посаженные более 60 лет назад их бабушками и дедушками. Кроме того, жители обвинили бизнесмена в переносе проходящего по участку газопровода в другое место с использованием подложных документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске после жалоб жителей микрорайона Некрасова на совладельца сети пельменных «Патриот» Анатолия Эфроса возбуждено уголовное дело по факту спила деревьев в зоне строительства новых коммерческих объектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители челябинского микрорайона выступили против застройки коммерческими зданиями территории рядом с их домами. По их словам, строительство ведется без разрешений, а рабочие уже начали спиливать деревья, посаженные более 60 лет назад их бабушками и дедушками. Кроме того, жители обвинили бизнесмена в переносе проходящего по участку газопровода в другое место с использованием подложных документов.