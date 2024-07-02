Конфликт жителей Челябинска с бизнесменом Эфросом перерос в уголовное дело

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Поездка Алексея Текслера на предприятие по переработке пластика «Втор-Ком». Челябинск, пень, дерево
Полиция возбудила уголовное дело за спил деревьев в Челябинске Фото:

В Челябинске после жалоб жителей микрорайона Некрасова на совладельца сети пельменных «Патриот» Анатолия Эфроса возбуждено уголовное дело по факту спила деревьев в зоне строительства новых коммерческих объектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители челябинского микрорайона выступили против застройки коммерческими зданиями территории рядом с их домами. По их словам, строительство ведется без разрешений, а рабочие уже начали спиливать деревья, посаженные более 60 лет назад их бабушками и дедушками. Кроме того, жители обвинили бизнесмена в переносе проходящего по участку газопровода в другое место с использованием подложных документов.

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В Челябинске после жалоб жителей микрорайона Некрасова на совладельца сети пельменных «Патриот» Анатолия Эфроса возбуждено уголовное дело по факту спила деревьев в зоне строительства новых коммерческих объектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители челябинского микрорайона выступили против застройки коммерческими зданиями территории рядом с их домами. По их словам, строительство ведется без разрешений, а рабочие уже начали спиливать деревья, посаженные более 60 лет назад их бабушками и дедушками. Кроме того, жители обвинили бизнесмена в переносе проходящего по участку газопровода в другое место с использованием подложных документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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