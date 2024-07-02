Конфликт жителей Челябинска с бизнесменом Эфросом перерос в уголовное дело

В Челябинске после жалоб жителей микрорайона Некрасова на совладельца сети пельменных «Патриот» Анатолия Эфроса возбуждено уголовное дело по факту спила деревьев в зоне строительства новых коммерческих объектов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«По факту вырубки деревьев возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафом до 200 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители челябинского микрорайона выступили против застройки коммерческими зданиями территории рядом с их домами. По их словам, строительство ведется без разрешений, а рабочие уже начали спиливать деревья, посаженные более 60 лет назад их бабушками и дедушками. Кроме того, жители обвинили бизнесмена в переносе проходящего по участку газопровода в другое место с использованием подложных документов.
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