Директора челябинской фирмы оштрафовали на 7,6 миллионов рублей за срыв капремонта больницы

В Верхнеуральске Челябинской области директора фирмы оштрафовали на 6,7 миллионов рублей за невыполненные работы и нарушение сроков ремонта районной больницы в рамках нацпроекта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
"В Верхнеуральске директор фирмы-подрядчика оштрафован на 6,7 млн рублей за ненадлежащее исполнение работ по ремонту медучреждений в рамках национального проекта. Проверку исполнения законодательства при выполнении работ в рамках договора подряда, заключенного при реализации национального проекта «Здравоохранение» провела прокуратура Верхнеуральского района", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что между районной больницей в Верхнеуральске и ООО «Синтез» был заключен контракт стоимостью свыше 140 млн рублей на выполнение работ по подготовке проектной документации и капитальному ремонту здания Карагайской участковой больницы, больничного корпуса и поликлиники Верхнеуральске, фельдшерских акушерских пунктов в поселках Ивановский и Крутой Лог. Обязательства не были выполнены и контракт с подрядчиком расторгли в одностороннем порядке. На данный момент заключены контракты с иными подрядчиками, соблюдение сроков исполнения работ по контрактам поставлено в прокуратуре на постоянный контроль.
Прокурором в отношении директора компании ООО «Синтез» было возбуждено административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Под данную статью подпадают граждане за бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
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