03 июля 2024

В центре Челябинска из-за парада перекроют две улицы. Карта

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В Челябинске будут чествовать семьи
В Челябинске будут чествовать семьи Фото:

В Челябинске в понедельник, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семьи. Из-за этого в центре города перекроют две улицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На время проведения парада семьи с 18 до 19 часов 8 июля будут закрыты пешеходный переход от памятника Курчатову на проспект Ленина (четная сторона) и территория парковки возле ЮУрГУ. Также будет перекрыт пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина», — уточнили в пресс-службе.

Всероссийский парад семей пройдет в Челябинске во второй раз. Колонна участников пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина.

В парке имени Гагарина состоится концерт с выступлениями творческих коллективов города. Кроме того, на празднике наградят многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также супругов, отметивших золотую свадьбу.

Маршрут следования семей
Маршрут следования семей
Фото:

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В Челябинске в понедельник, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семьи. Из-за этого в центре города перекроют две улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. «На время проведения парада семьи с 18 до 19 часов 8 июля будут закрыты пешеходный переход от памятника Курчатову на проспект Ленина (четная сторона) и территория парковки возле ЮУрГУ. Также будет перекрыт пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина», — уточнили в пресс-службе. Всероссийский парад семей пройдет в Челябинске во второй раз. Колонна участников пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина. В парке имени Гагарина состоится концерт с выступлениями творческих коллективов города. Кроме того, на празднике наградят многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также супругов, отметивших золотую свадьбу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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