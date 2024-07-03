В Челябинске в понедельник, 8 июля, пройдет Всероссийский парад семьи. Из-за этого в центре города перекроют две улицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
«На время проведения парада семьи с 18 до 19 часов 8 июля будут закрыты пешеходный переход от памятника Курчатову на проспект Ленина (четная сторона) и территория парковки возле ЮУрГУ. Также будет перекрыт пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина», — уточнили в пресс-службе.
Всероссийский парад семей пройдет в Челябинске во второй раз. Колонна участников пройдет по пешеходной части проспекта Ленина до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина.
В парке имени Гагарина состоится концерт с выступлениями творческих коллективов города. Кроме того, на празднике наградят многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также супругов, отметивших золотую свадьбу.
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