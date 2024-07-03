03 июля 2024

Больше 100 тысяч рублей зарабатывают челябинцы, в молодости жившие в общежитии

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы с доходом от 100 тысяч рублей чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге
Челябинцы с доходом от 100 тысяч рублей чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге Фото:

Челябинцы с доходом от 100 тысяч рублей чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге. При этом каждый третий житель города с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе, сообщается на портале SuperJob.

«Каждый третий челябинец с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. С суровым студенческим бытом чаще приходилось сталкиваться мужчинам, чем женщинам. При этом именно горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге», — говорится на портале.  

Также в пресс-службе отметили, в общежитиях чаще жили те, чьи студенческие годы пришлись на девяностые годы и на начало нулевых. При этом 72% горожан, живших в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивают полученный опыт. Так, 32% однозначно нравилось в общаге, еще 40% — скорее нравилось.

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Челябинцы с доходом от 100 тысяч рублей чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге. При этом каждый третий житель города с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе, сообщается на портале SuperJob. «Каждый третий челябинец с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. С суровым студенческим бытом чаще приходилось сталкиваться мужчинам, чем женщинам. При этом именно горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге», — говорится на портале.   Также в пресс-службе отметили, в общежитиях чаще жили те, чьи студенческие годы пришлись на девяностые годы и на начало нулевых. При этом 72% горожан, живших в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивают полученный опыт. Так, 32% однозначно нравилось в общаге, еще 40% — скорее нравилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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