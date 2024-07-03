Изготовитель оружия в Магнитогорске жалуется на отсутствие в РФ компонентов

Завод-изготовитель электропневматических копий оружия «АЕГ» в Магнитогорске (Челябинская область) пожаловался на отсутствие сложных комплектующих в России. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании, простые запчасти в стране теперь производятся, но составных так и не появилось.
«Десять лет назад мы даже пружин и винтов не могли купить, с картонными коробками были сложности. Сейчас все иначе, возможностей больше: с пружинами и винтами проблем нет. Появились элементарные монопродукты, которые можно изготовить из куска металла, например, стенки корпусов, шестерни, валы, винты, пружины и прочее. А вот со сложными „сборочными“ деталями пока сложности», — заявили URA.RU на заводе.
Для создания сложных комплектующих нужны усилия длинной цепочки производителей. Без этого сделать современный микроэлектродвигатель не получится. В то же время в России, отметили на заводе, научились заменять сложную электронику более простой либо механикой.
«Если говорить про нашу компанию, то мы не можем изготавливать или закупать в России только электродвигатели. Экономика такова, что даже при всех сложностях с финансовой и грузовой логистикой стоимость импортных товаров меньше в несколько раз. Поэтому мы продолжаем импортировать даже то, что можно сделать в нашей стране», — сказали экономисты изготовителя.
Представители завода, выпускающего изделия для российских пользователей и иностранцев, считают, что для запуска новых производств потребуется господдержка. До начала санкционного давления завод половину своих электропневматических реплик оружия для страйкбола направлял в США, Южную Корею и Японию. Ограничения потребовали перестройки географии продаж. При этом традиционные рынки частично удалось сохранить.
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