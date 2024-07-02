В Екатеринбурге выбрали 16 участниц «Мисс Екатеринбург». Фото

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Финал конкурса пройдет 17 августа
Финал конкурса пройдет 17 августа Фото:

В креативном кластере «Домна» из 300 девушек отобрали 16 финалисток конкурса «Мисс Екатеринбург». Жюри оценило внешние данные, общую эрудицию, уровень культуры, начитанность, актерское мастерство и дефиле участниц. Об этом URA.RU рассказали организаторы. 

«Мы ищем королеву города, но это только титул. На самом деле, мы ищем лицо города: красивую, молодую, интеллектуально развитую, с широким кругозором и прекрасной душой девушку. О чем это говорит? О том, что это не конкурс моделей. В первую очередь нам нужна девушка, которая будет разделять ценности Екатеринбурга, потому что это особенный город, и которая будет похожа на него», — пояснила генпродюсер конкурса Вера Белоус. 

Подготовка к финалу начнется 15 июля. По итогам каждой недели из конкурса будет выбывать одна участница — та, что проявит себя на занятиях меньше всего. Участницами в этом году стали:

  • Ксения Гаева
  • Виктория Ванечкина
  • Екатерина Горбунова
  • Алена Козлова
  • Софья Котельникова
  • Евгения Лебедева
  • Юлия Миронова
  • Анна Пархоменко
  • Полина Поздеева
  • Мария Турунцева
  • Елизавета Шестакова
  • Диана Мальцева
  • София Орлова
  • Юкка Притчина
  • Екатерина Сабирова
  • Елена Усова

Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет в День города — 17 августа — на Октябрьской площади. Победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. При этом год назад в качестве подарка Александре Кузнецовой преподносили двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе Екатеринбурга.

А вот и финалистки конкурса "Мисс Екатеринбург"
А вот и финалистки конкурса "Мисс Екатеринбург"
Фото:

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В креативном кластере «Домна» из 300 девушек отобрали 16 финалисток конкурса «Мисс Екатеринбург». Жюри оценило внешние данные, общую эрудицию, уровень культуры, начитанность, актерское мастерство и дефиле участниц. Об этом URA.RU рассказали организаторы.  «Мы ищем королеву города, но это только титул. На самом деле, мы ищем лицо города: красивую, молодую, интеллектуально развитую, с широким кругозором и прекрасной душой девушку. О чем это говорит? О том, что это не конкурс моделей. В первую очередь нам нужна девушка, которая будет разделять ценности Екатеринбурга, потому что это особенный город, и которая будет похожа на него», — пояснила генпродюсер конкурса Вера Белоус.  Подготовка к финалу начнется 15 июля. По итогам каждой недели из конкурса будет выбывать одна участница — та, что проявит себя на занятиях меньше всего. Участницами в этом году стали: Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет в День города — 17 августа — на Октябрьской площади. Победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. При этом год назад в качестве подарка Александре Кузнецовой преподносили двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе Екатеринбурга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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