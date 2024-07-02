В креативном кластере «Домна» из 300 девушек отобрали 16 финалисток конкурса «Мисс Екатеринбург». Жюри оценило внешние данные, общую эрудицию, уровень культуры, начитанность, актерское мастерство и дефиле участниц. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Мы ищем королеву города, но это только титул. На самом деле, мы ищем лицо города: красивую, молодую, интеллектуально развитую, с широким кругозором и прекрасной душой девушку. О чем это говорит? О том, что это не конкурс моделей. В первую очередь нам нужна девушка, которая будет разделять ценности Екатеринбурга, потому что это особенный город, и которая будет похожа на него», — пояснила генпродюсер конкурса Вера Белоус.
Подготовка к финалу начнется 15 июля. По итогам каждой недели из конкурса будет выбывать одна участница — та, что проявит себя на занятиях меньше всего. Участницами в этом году стали:
- Ксения Гаева
- Виктория Ванечкина
- Екатерина Горбунова
- Алена Козлова
- Софья Котельникова
- Евгения Лебедева
- Юлия Миронова
- Анна Пархоменко
- Полина Поздеева
- Мария Турунцева
- Елизавета Шестакова
- Диана Мальцева
- София Орлова
- Юкка Притчина
- Екатерина Сабирова
- Елена Усова
Финал «Мисс Екатеринбург» пройдет в День города — 17 августа — на Октябрьской площади. Победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. При этом год назад в качестве подарка Александре Кузнецовой преподносили двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе Екатеринбурга.
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