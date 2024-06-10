Организаторы приватного конкурса в Екатеринбурге нарушают традиции

«Мисс Екатеринбург» пройдет на открытой сцене на Октябрьской площади
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
В прошлые годы конкурсы проходили на закрытых площадках Фото:

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», закрытый ранее от посторонних глаз, второй раз подряд проведут публично. Традицию впервые нарушили в прошлом году: на 300-летии города все могли оценить красоток в Историческом сквере. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Финал „Мисс Екатеринбург“ состоится в День города 17 августа на Октябрьской площади», — анонсировали представители конкурса. Ранее мероприятия проводили в закрытом формате — на него можно было попасть по пригласительным.

Пока организаторы ищут девушек, которые будут претендовать на звание самой красивой девушки города в 2024 году. Известно, что победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. Год назад в качестве подарка преподносили двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе Екатеринбурга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», закрытый ранее от посторонних глаз, второй раз подряд проведут публично. Традицию впервые нарушили в прошлом году: на 300-летии города все могли оценить красоток в Историческом сквере. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Финал „Мисс Екатеринбург“ состоится в День города 17 августа на Октябрьской площади», — анонсировали представители конкурса. Ранее мероприятия проводили в закрытом формате — на него можно было попасть по пригласительным. Пока организаторы ищут девушек, которые будут претендовать на звание самой красивой девушки города в 2024 году. Известно, что победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. Год назад в качестве подарка преподносили двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...