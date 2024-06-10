Организаторы приватного конкурса в Екатеринбурге нарушают традиции

«Мисс Екатеринбург» пройдет на открытой сцене на Октябрьской площади

В прошлые годы конкурсы проходили на закрытых площадках Фото: Размик Закарян © URA.RU

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург», закрытый ранее от посторонних глаз, второй раз подряд проведут публично. Традицию впервые нарушили в прошлом году: на 300-летии города все могли оценить красоток в Историческом сквере. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Финал „Мисс Екатеринбург“ состоится в День города 17 августа на Октябрьской площади», — анонсировали представители конкурса. Ранее мероприятия проводили в закрытом формате — на него можно было попасть по пригласительным.

Пока организаторы ищут девушек, которые будут претендовать на звание самой красивой девушки города в 2024 году. Известно, что победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. Год назад в качестве подарка преподносили двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе Екатеринбурга.