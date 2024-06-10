Команда «Мисс Екатеринбург» раскрыла, какой приз ждет победительницу

«Мисс Екатеринбург» получит путевку на Мальдивы на двоих

Конкурс пройдет на сцене на Октябрьской площади Фото: Размик Закарян © URA.RU

Победительница «Мисс Екатеринбург» получит в качестве приза не машину или квартиру, как другие девушки, а путевку на двоих на Мальдивы. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

Поездку на Мальдивы оплатит компания «Практика». Пока же команда конкурса принимает заявки на участие, их можно прислать до 24 июня. Требования к конкурсанткам строгие — от 18 до 24 лет, рост от 170 см, девушка должна быть не замужем, без детей и татуировок, а также без опыта откровенных съемок в нижнем белье или топлес.

Всего отберут 16 девушек. Но на титул «Мисс Екатеринбург» смогут претендовать лишь 12 горожанок. Их начнут готовить к финалу в течение месяца, среди занятий — дефиле, танцы, актерское мастерство, фитнес, интеллектуальные сессии. Самую красивую девушку выберут 17 августа.

В прошлом году конкурс проходил впервые не за закрытыми дверями — его провели в Историческом сквере. Победительницей тогда стала Александра Кузнецова, которая, помимо короны, получила двухкомнатную квартиру в Юго-Западном районе и сертификат на 300 тысяч рублей от «Сима-ленда».