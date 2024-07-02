В Пентагоне допустили применение вооружения США для ударов по Крыму

Министерство обороны США выразило мнение, что использование американского вооружения для ударов по Крыму является приемлемым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась. Она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории», — слова Райдера транслировал Пентагон. Он также заявил, что, по мнению США, «Крым является частью Украины».
В беседе с URA.RU военный аналитик Владимир Прохватилов рассказал, что ВСУ будут использовать американские ракеты для нанесения ударов по Крыму. По его словам, этот вопрос в НАТО уже решен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чрезвычайно опасными угрозы применить оружие США для ударов по субъекту РФ, передает RT.
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