Свердловский СК назвал причину возгорания электрички с пассажирами

Электропоезд, который следовал из Каменска-Уральского в Екатеринбург, загорелся на станции Строитель из-за неполадок в вентиляции. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Пассажиры оперативно эвакуированы в соседние вагоны, приняты меры по локализации возгорания. Пострадавших нет, в настоящее время поезд продолжил движение. Предварительная причина происшествия — воспламенение вентиляционных патрубков тягового двигателя», — заявили в ведомстве. Причины ЧП устанавливаются.
Очевидцы сообщили, что днем 3 июля в одном из вагонов электрички произошло задымление. Пассажиров эвакуировали.
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