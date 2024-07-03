Свердловский СК назвал причину возгорания электрички с пассажирами

Электричка из Каменска-Уральского загорелась из-за проблем в вентиляции
© Служба новостей «URA.RU»
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В инциденте с электричкой обошлось без жертв
В инциденте с электричкой обошлось без жертв Фото:

Электропоезд, который следовал из Каменска-Уральского в Екатеринбург, загорелся на станции Строитель из-за неполадок в вентиляции. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. 

«Пассажиры оперативно эвакуированы в соседние вагоны, приняты меры по локализации возгорания. Пострадавших нет, в настоящее время поезд продолжил движение. Предварительная причина происшествия — воспламенение вентиляционных патрубков тягового двигателя», — заявили в ведомстве. Причины ЧП устанавливаются. 

Очевидцы сообщили, что днем 3 июля в одном из вагонов электрички произошло задымление. Пассажиров эвакуировали. 

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Электропоезд, который следовал из Каменска-Уральского в Екатеринбург, загорелся на станции Строитель из-за неполадок в вентиляции. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.  «Пассажиры оперативно эвакуированы в соседние вагоны, приняты меры по локализации возгорания. Пострадавших нет, в настоящее время поезд продолжил движение. Предварительная причина происшествия — воспламенение вентиляционных патрубков тягового двигателя», — заявили в ведомстве. Причины ЧП устанавливаются.  Очевидцы сообщили, что днем 3 июля в одном из вагонов электрички произошло задымление. Пассажиров эвакуировали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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